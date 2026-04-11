У Латвії випустили серію марок солідарності, присвячену Гераскевичу

У середу, 10 квітня, VAS "Latvijas Pasts" ("Латвійська пошта") у співпраці з всесвітньо відомим вуличним художником "Kiwie" представили найновіший дизайн філателістичних випусків – серію "XXV Зимові Олімпійські ігри".

Як повідомляє Jauns.lv серію також доповнює спеціальний блок марок солідарності, присвячений українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу.

Українця дискваліфікували до офіційного старту за носіння шолома із зображенням спортсменів та тренерів, які стали жертвами війни в Росії.

Латвійські санкарі Робертс Плуме та Крістерс Апарйодс підтримали Владислава.

За даними "Latvijas Pastās", унікально оформлені блоки марок складаються з оригінальних робіт самих олімпійців, створених під час творчих сесій з "Kiwie". Дві з них відбулися в майстерні художника з латвійськими спортсменами, тоді як один творчий процес відбувся в столиці України, Києві, за участю Гераскевича та графіті-асоціації "Tonko Sport", яка також є авторами дизайну української олімпійської форми.

Центральним мотивом у блоці марки солідарності український скелетоніст обрав зображення українського народу у вигляді квітів, що обіймаються.

Голова правління "Latvijas Pasts" Гіртс Рудзітіс зазначив, що цей випуск поштової марки стане "нагаданням світові про людяність".

" Латвія повернулася із зимових Олімпійських ігор із двома медалями. Ми пишаємося як успіхом наших спортсменів, так і їхньою солідарністю з українським скелетоністом, чий олімпійський досвід був призупинений після тренувальних забігів", – наголосив Рудзітіс.

Латвійських стріт-художник "Kiwie" популярний у своїй сфері. Його графіті є на арт-площах різних міст Європи та світу.