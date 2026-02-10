Гераскевич назвав імена всіх убитих спортсменів, які зображені на його шоломі

Владислав Гераскевич розповів, хто зображений на його шоломі, в якому український скелетоніст виступив на офіційному тренуванні Олімпіади-2026.

Про це він повідомив у коментарі для Трибуни.

Спортсмен заявив, що там фотографії понад 20 атлетів, які загинули через російську агресію. Він назвав їх імена та види спорту, якими ті займались.

Люди, які зображені на шоломі Геракевича:

Євген Малишев, біатлоніст;

Дмитро Шарпар, фігурист;

Павло Іщенко, стронгмен;

Максим Галінічев, боксер;

Андрій Куценко, велогонщик;

Олексій Логінов, хокеїст;

Карина Бахур, кікбоксинг;

Микита Козубенко, стрибки у воду;

Роман Поліщук, легка атлетика;

Андрій Яременко, греко-римська боротьба;

Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games;

Федір Єпіфанов, фехтування;

Катерина Троян, легка атлетика;

Володимир Андрощук, легка атлетика;

Олексій Хабаров, кульова стрільба;

Дар'я Курдель, танці;

Іван Кононенко, актор та спортсмен;

Аліна Перегудова (дитина), важка атлетика;

Катерина Дяченко (дитина), художня гімнастика;

Вікторія Івашко (дитина), дзюдо;

Марія Лебідь (дитина), спортивні танці;

Назар Зуй (дитина), бокс.

Зазначимо, що в шоломі з їх зображеннями Владислав виступив на офіційному тренуванні Олімпіади-2026. Вже після нього Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив його використовувати в наступних стартах, але він буде боротись за це право.

На цей вчинок уже відреагував Володимир Зеленський. Він подякував спортсмену за нагадування світові, що таке сучасна Росія.