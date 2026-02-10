Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гераскевич назвав імена всіх убитих спортсменів, які зображені на його шоломі

Денис Іваненко — 10 лютого 2026, 07:30
Гераскевич назвав імена всіх убитих спортсменів, які зображені на його шоломі
Владислав Гераскевич
Getty Images

Владислав Гераскевич розповів, хто зображений на його шоломі, в якому український скелетоніст виступив на офіційному тренуванні Олімпіади-2026.

Про це він повідомив у коментарі для Трибуни.

Спортсмен заявив, що там фотографії понад 20 атлетів, які загинули через російську агресію. Він назвав їх імена та види спорту, якими ті займались.

Люди, які зображені на шоломі Геракевича:

  • Євген Малишев, біатлоніст;
  • Дмитро Шарпар, фігурист;
  • Павло Іщенко, стронгмен;
  • Максим Галінічев, боксер;
  • Андрій Куценко, велогонщик;
  • Олексій Логінов, хокеїст;
  • Карина Бахур, кікбоксинг;
  • Микита Козубенко, стрибки у воду;
  • Роман Поліщук, легка атлетика;
  • Андрій Яременко, греко-римська боротьба;
  • Тарас Шпук, тренер команди Invictus Games;
  • Федір Єпіфанов, фехтування;
  • Катерина Троян, легка атлетика;
  • Володимир Андрощук, легка атлетика;
  • Олексій Хабаров, кульова стрільба;
  • Дар'я Курдель, танці;
  • Іван Кононенко, актор та спортсмен;
  • Аліна Перегудова (дитина), важка атлетика;
  • Катерина Дяченко (дитина), художня гімнастика;
  • Вікторія Івашко (дитина), дзюдо;
  • Марія Лебідь (дитина), спортивні танці;
  • Назар Зуй (дитина), бокс.

Зазначимо, що в шоломі з їх зображеннями Владислав виступив на офіційному тренуванні Олімпіади-2026. Вже після нього Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив його використовувати в наступних стартах, але він буде боротись за це право.

На цей вчинок уже відреагував Володимир Зеленський. Він подякував спортсмену за нагадування світові, що таке сучасна Росія.

Читайте також :
Фото Італійський сноубордист виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 Скелетон

Владислав Гераскевич

Нагадує світові, що таке сучасна Росія: Зеленський подякував Гераскевичу за спеціальний шолом на Олімпіаді-2026
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з атлетами, яких убили росіяни
Гераскевич провів тренування на ОІ-2026 у шоломі з загиблими атлетами, яких убили росіяни
Мілан-Кортіна-2026. День 3. Вступ Гераскевича та перший фінал у "літаючих лижників"
Гераскевич: Демонструвати український прапор на міжнародній арені – надважлива місія

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік