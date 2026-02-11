Українська правда
Верховна Рада звернулася до МОК через заборону Гераскевичу змагатись у "шоломі пам'яті" на ОІ-2026

Денис Шаховець — 11 лютого 2026, 13:55
Владислав Гераскевич
Getty Images

Верховна Рада України звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом дозволити українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу тренуватися і виступити у "шоломі пам'яті" на Олімпійських іграх 2026.

Відповідне звернення зареєстроване у парламенті.

Причиною звернення стала заборона МОК використовувати під час тренувань шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів. Саме в такому шоломі Гераскевич вийшов на офіційні тренування, намагаючись привернути увагу світової спортивної спільноти до втрат України внаслідок повномасштабної війни.

Парламент закликає МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам’ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

"У зверненні перераховані спортсмени, зображені на шоломі Владислава Гераскевича – захисники України, які протистояли агресії РФ. Верховна Рада підтримує дії Гераскевича, що вшановують пам’ять українських спортсменів і громадян, та не підтримує політичне трактування цього питання.

Закликаємо МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку пам’яті жертв агресії РФ та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Комітет підтримав цю ініціативу. Сьогодні про це буде оголошено на пресконференції", – заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Андрій Кожем'якін.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич, попри заборону, збирається виступити у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді-2026, що загрожує йому дискваліфікацією.

Голова Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич оцінює ймовірність дискваліфікації сина у 95%.

