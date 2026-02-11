Пам'ять не є порушенням: українські військові запустили флешмоб на підтримку Гераскевича

Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, який попри незгоду Міжнародного олімпійського комітету продовжує виступати на Олімпійських іграх-2026 у шоломі із зображеннями загиблих на війні спортсменів.

Так, наші захисники опублікували фотографії, на яких тримають в руці стікери з написом Remembrance is not a violation – "Пам'ять не є порушенням".

До акції долучилися воїни 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича та 144-го Центру ССО, а також 3-й полк ССО імені Святослава Хороброго.

Раніше подібним чинном Владислава підтримала його землячка, санкарка Олена Смага.

Нагадаємо, український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Пізніше МОК нібито "пішов на компроміс" Владиславу, запропонувавши йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому. За словами представника МОК Марка Адамса, усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.

Як відомо, у п'ятому заїзді Гераскевич показав найкращий час серед усіх спортсменів, які вийшли на трасу – 56,70 секунди. Він знову вийшов у шоломі, де зображені понад 20 спортсменів, яких росіяни вбили під час війни.

Змагальні заїзди на Олімпіаді-2026 за участю Гераскевича стартують у четвер, 12 лютого, о 10:30 за київським часом.