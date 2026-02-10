Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гераскевич – про "шолом пам'яті": Планую виступити у ньому на змаганнях

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 19:27
Гераскевич – про шолом пам'яті: Планую виступити у ньому на змаганнях
Владислав Гераскевич
Getty Images

Скелетоніст Владислав Гераскевич зібрав пресконференцію щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заборонити йому використовувати на змаганнях Олімпійських ігор-2026 шолом, на якому зображені фото загиблих українських спортсменів.

"Хочу подякувати всім за цю увагу – це багато означає для нас. Зараз ми в Україні відчуваємо, що інколи про нас забувають, тому важливо нагадувати про те, що відбувається в нашій країні. Я не погоджуюся з рішенням МОК і вірю, що ми не порушили жодних правил. На цьому шоломі немає жодної політичної чи дискримінаційної пропаганди – це зовсім не про це.

Як ви бачите, на шоломі зображені атлети – усіх їх убили. Але їхні голоси настільки гучні, що їх хочуть заглушити", – сказав він.

Також спортсмен заявив, що вже був у цьому шоломі на тренуванні та збирається виступати в ньому на змаганнях, попри заборону МОК.

"Ці люди, зображені на шоломі, — їх 24. Але загалом унаслідок російської агресії загинуло понад 500 спортсменів. Ми тут і можемо насолоджуватися виступами на Іграх завдяки їхній самопожертві. Я думаю, вони заслужили бути тут зі мною. Я не зраджу цих атлетів.

Мій план – виступати в цьому шоломі на всіх тренуваннях, а також вийти в ньому на змагальний день", – підсумував Гераскевич.

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Президент України Володимир Зеленський підтримав Гераскевича, а український НОК закликав МОК дозволити спортсмену надалі використовувати шолом на Іграх-2026.

Пізніше МОК нібито "пішов на компроміс" Владиславу, запропонувавши йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому. За словами представника МОК Марка Адамса, усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Олімпійські ігри-2026

Владислав Гераскевич

Відчуття, що нас знецінюють: Мандзин висловився щодо заборони від МОК виступати Гераскевичу в "шоломі пам'яті"
Підозрюю, що йдеться про дискваліфікацію: Гераскевич – про заборону від МОК використовувати "шолом пам'яті"
Всупереч забороні МОК: Гераскевич вийшов у "шоломі пам'яті" на тренування Олімпіади-2026
МОК відмовляється бачити реальність: Харлан – про заборону Гераскевичу одягати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
Висловлюватися можна в інших місцях: МОК запропонував Гераскевичу надіти чорну пов'язку замість "шолому пам'яті" на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік