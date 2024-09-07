Паралімпіада-2024. День 10. Текстова трансляція

7 вересня, у десятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 75 комплектів медалей у 13 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 30 українських спортсменів.

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За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Ігор Цвєтов, Іван Тетюхін та Микола Райський, настільний тенісист Віктор Дідух, паверліфтер Юрій Бабинець та плавчиня Марина Вербова. Причому Дідух вже гарантував собі як мінімум срібло.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.