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Паралімпіада-2024. День 10. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 7 вересня, 09:30
Getty Images
Паралімпіада-2024. День 10. Текстова трансляція

7 вересня, у десятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 75 комплектів медалей у 13 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 30 українських спортсменів.

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За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Ігор Цвєтов, Іван Тетюхін та Микола Райський, настільний тенісист Віктор Дідух, паверліфтер Юрій Бабинець та плавчиня Марина Вербова. Причому Дідух вже гарантував собі як мінімум срібло.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.

11:05. 🏊‍♂️ Анна Гонтар кваліфікувалася до фіналу жіночої 100-метрівки на спині в класі S6.

10:38. 🏊‍♂️ У комплексному плаванні на 200 метрів у класі SM10 Ігор Німченко показав сьомий загальний час у кваліфікації й вийшов до вечірнього фіналу.

10:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Розпочинаємо передостанній день нашого паралімпійського марафону.

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