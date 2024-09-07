🥉Бабинець приніс Україні першу медаль у паверліфтингу на Паралімпіаді-2024

Центр Центрфізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт"

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українець Юрій Бабинець здобув бронзову медаль у паверліфтингу.

У першій спробі українець, що виступає у ваговій категорії до 88 кг, підняв 212 кілограмів. Другим результатом Бабинця стали 214 кілограмів, які далися трохи важче за попередні.

Спроба на 225 кг не підкорилась Юрію, але він зміг закріпитися на третій позиції, завдяки невдачам суперників. Таким чином, 29-річний паверліфтер приніс Україні першу медаль у цій дисципліні на Паралімпіаді-2024. Також зазначимо, що це його дебютна нагорода на Іграх.

Паверліфтинг. Чоловіки до 88 кг

1. 🥇Ян Панпан (Китай) — 235 кг

2. 🥈 Елельфат Мохамед (Єгипет) — 224 кг

3. 🥉 Юрій Бабинець (Україна) — 214 кг

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 9 місце у медальному заліку, здобувши 69 медалей: 17 золотих, 23 срібну та 29 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.