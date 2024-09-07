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Українські рапіристки пройшли у командний фінал на Паралімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 7 вересня, 16:02
Українські рапіристки пройшли у командний фінал на Паралімпіаді-2024
Євгенія Бреус (ліворуч)
REUTERS/Kacper Pempel

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, збірна України з фехтування пройшла у фінал дисципліни, гарантувавши собі мінімум срібну медаль.

У півфінальному поєдинку команда українських рапіристок у складі Євгенії Бреус, Олени Федота-Ісаєвої та Наталії Морквич здолала суперниць із Таїланду. Поєдинок завершився з рахунком 45:42.

Українки впевнено рухалися до перемоги, але за рахунку 29:22 таїландки почали активно наздоганяти "синьо-жовтих". Здавалося, що перемога може бути втраченою, але наприкінці сутички Морквич та Бреус вивели команду у фінал, який відбудеться сьогодні, 7 вересня. Початок — о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 71 медаль: 18 золотих, 23 срібних та 30 бронзових, скарбничка поповниться медалями, але лише від дівчат залежить, будуть вони золотими, чи срібними.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

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