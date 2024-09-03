Федота-Ісаєва здобула першу медаль для України у фехтуванні на Паралімпіаді-2024

Українська фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва виграла бронзовий фінал Паралімпійських ігор-2024 на кріслах колісних, що проходять у французькому Парижі.

У малому фіналі українка з рахунком 15:3 перемогла представницю Китаю Ао Ланжу та виборола бронзову нагороду турніру з шаблі серед жінок у категорії В.

Для України — це перша медаль у даній дисципліні.

Напередодні український фехтувальник Андрій Демчук не зміг стати медалістом особистого турніру шаблістів на колесних кріслах у категорії А. У бронзовому фіналі 36-річний українець програв італійцеві Едуардо Джьордану.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.