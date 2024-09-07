Вербова не змогла принести Україні медаль у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем у класі S4.

26-річна українка Марина Вербова фінішувала п'ятою з результатом 55.29 секунди. Золото дисципліни здобула представниця Греції Стаматопулу Олександра, срібло виборола німкеня Ботчер Джина, а бронзову нагороду отримала бразилійка Лідія Вієра.

Плавання. 100 метрів вільним стилем, жінки. Клас S4

1. 🥇 Стаматопулу Олександра (Греція) — 50.12

2. 🥈 Ботчер Джина (Німеччина) — 51.40

3. 🥉 Лідія Вієра (Бразиія) — 52,00

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5. Марина Вербова (Україна) — 55.29

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 75 медалей: 21 золоту, 23 срібних та 31 бронзову.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.