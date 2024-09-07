🥇 Гарник виграла золоту медаль Паралімпіади-2024 у дзюдо

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, скарбничка збірної України поповнилася черговою нагородою. Анастасія Гарник піднялася на першу сходинку п'єдесталу пошани в дзюдо.

У фінальному поєдинку вагової категорії понад 70 кг суперницею 28-річної українки була бразилійка Еріка Зоага. Гарник здобула перемогу іппоном — 10:0.

Зазначимо, що на шляху до фіналу наша дзюдоїстка перемогла Ферузу Екгашеву з Узбекистану (10:0) та американку Крістеллу Гарсію (10:0).

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 72 нагороди: 19 золотих, 23 срібні та 30 бронзових.

Раніше золото для України в дзюдо виграла Наталія Ніколайчик, якій не було рівних у вазі до 48 кілограмів класу J1.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.