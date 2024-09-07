🥈🥉 Яскрава фінальна крапка: Остапченко та Паламарчук оформили подвійний подіум у Парижі-2024

Українські спортсмени здобули медалі в завершальній дисципліні з плавання на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі.

У класі S3 Денис Остапченко та Сергій Паламарчук здобули відповідно срібну та бронзову нагороди на 200-метрівці вільним стилем.

Для 23-річного Остапченка це четверта медаль на Паралімпіаді-2024, 35-річний Паламарчук вдруге піднявся на п'єдестал пошани у Франції.

Плавання. 200 метрів вільним стилем, чоловіки. S3

1. 🥇 Умут Унлу (Туреччина) — 3:19,53

2. 🥈 Денис Остапченко — 3:19,76

3. 🥉 Сергій Паламарчук — 3:33,04

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 78 нагород: 21 золота, 25 срібних та 32 бронзові.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.