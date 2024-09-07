Дзюдоїсти Гарник та Назаренко забезпечили собі медалі на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українські дзюдоїсти Анастасія Гарник та Олександр Назаренко пройшли у фінали дисципліни у своїх категоріях, та забезпечили додаткові медалі для України.

У класі J1, Гарник у ваговій категорії 70 кг здобула перемогу над представницею США Гарсією Крістеллою з рахунком 10:0.

У ваговій категорії до 90 кг серед представників класу J2 Назаренко на 3:24 хвилині здобув іпон, але його суперник Давурхон Караматов з Узбекистану не зумів реалізувати свої моменти, зазначимо, що на 53 секунді узбек отримав шидо за пасивність. Суперником українця у фіналі стане француз Латчуманая Геліос.

Фінальні сутички представників України відбудуться сьогодні, 7 вересня. Гарник змагатиметься дев'ятою, а Назаренко — дванадцятим. Поєдинки пройдуть в межах 16:30 — 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 9 місце у медальному заліку, здобувши 69 медалей: 17 золотих, 23 срібну та 29 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.