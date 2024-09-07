🥉 Німченко став бронзовим призером у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому плаванні на 200 метрів комплексним стилем у класі SM10.

Український спортсмен Ігор Німченко здобув бронзову нагороду, пропливши дистанцію за 2:13.73 хвилини. Золото дисципліни отримав італієць Раймонді Стефано, а срібним призером став представник Австралії Пірс Коул.

Чоловіки. Плавання комплексним стилем 200 метрів

1. 🥇Раймонді Стефано (Італія) — 2:10,24

2. 🥈 Пірс Коул (Австралія) — 2:12,79

3. 🥉Ігор Німченко (Україна) — 2:13,73

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Це друга медаль Німченка на цій Паралімпіаді, раніше він здобув срібну медаль у плаванні на 100 метрів стилем батерфляй.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 72 медалі: 19 золотих, 23 срібних та 30 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.