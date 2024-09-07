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Українські шпажистки здобули командне срібло на Паралімпіаді-2024

Денис Шаховець — 7 вересня, 21:33
Українські шпажистки здобули командне срібло на Паралімпіаді-2024
Євгенія Бреус
ФХУ

У французькому Парижі жіноча паралімпійська збірна України з фехтування на колісних кріслах стала срібним призером Паралімпійських ігор 2024 у змаганнях шпажисток.

У фінальному поєдинку Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва, Наталія Морквич та Надія Дьолог поступилися команді Китаю (37:45), не зумівши стати паралімпійськими чемпіонками.

Нагадаємо, раніше Олена Федота-Ісаєва здобула дві особисті бронзові нагороди — в індивідуальних турнірах шаблісток та шпажисток.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 79 нагород: 21 золота, 26 срібних та 32 бронзові.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

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