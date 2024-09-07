🥇 Дзюдоїст Назаренко зібрав повний комплект медалей Паралімпійських ігор

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічій ваговій категорії до 90 кг дзюдо серед представників класу J2.

У фінальному поєдинку 38-річний українець Олександр Назаренко переміг на 14 років молодшого француза Латчуманая Геліоса — 1:0, завдяки чому виграв золото.

На шляху до фіналу Назаренко здолав італійця Сімоне Каннізаро (11:0) та Давурхона Караматова з Узбекистану (10:0).

Зазначимо, що для Назаренка це третя в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор. У Ріо-2016 він став срібним призером, а в Токіо-2020 здобув бронзу.

Раніше в класі J1 українка Анастасія Гарник стала паралімпійською чемпіонкою у ваговій категорії понад 70 кг.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 73 нагороди: 20 золотих, 23 срібні та 30 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.