Гонтар зупинилася за крок до медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 100 метрів на спині у класі S6.

Українка Ганна Гонтар фінішувала четвертою із часом 1:25.72 хвилини, та не змогла принести Україні медаль у цій дисципліні. Золото зі світовим рекордом здобула китаянка Жанг Юань, срібло отримала американка Маркс Еллі, а бронзу виборола представниця Канади Ньювкірк Шелбі.

Плавання. 100 метрів на спині, жінки. S6

1. 🥇 Жанг Юань (Китай) — 1:19.44

2. 🥈Маркс Еллі (США) — 1:20.34

3. 🥉 Ньювкірк Шелбі (Канада) — 1:22.24

4. Ганна Гонтар (Україна) — 1:25.72

Раніше українка здобула бронзову медаль у плаванні на 50 метрів вільним стилем, також фінішувала третьою у плаванні на 100 метрів брасом і виборола бронзу в естафеті 4х50 метрів комплексним стилем у складі збірної України.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 73 медалі: 19 золотих, 23 срібних та 31 бронзова.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.