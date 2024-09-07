Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 7 вересня

7 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом дев'ятого змагального дня буде розіграно 75 комплектів у 13 видах спорту.

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За медалі гарантовано позмагаються легкоатлети Ігор Цвєтов, Іван Тетюхін та Микола Райський, настільний тенісист Віктор Дідух, паверліфтер Юрій Бабинець та плавчиня Марина Вербова. Причому Дідух вже гарантував собі як мінімум срібло.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів. Усього в десятий змагальний день виступлять у Франції 30 спортсменів з України.

10:30. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 200 м комплекс, клас SM10. Ігор Німченко

10:30. 🥋 Дзюдо — чоловіки, до 90 кг, клас J2 — Олександр Назаренко (старт з чвертьфіналу, 10-та сутичка)

10:30. 🥋 Дзюдо — жінки, понад 70 кг, клас J1 — Анастасія Гарник (старт з чвертьфіналу, 11-та сутичка)

10:59. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 100 м на спині, клас S6. Анна Гонтар

11:00. 🏓 Настільний теніс — жінки, особистий розряд, клас WS6. Марина Литовченко (півфінал)

11:00. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — жінки, рапіра, команди. Збірна України (старт з 1/8)

11:14. 🛶 Веслування — чоловіки, каяк-одиночка, 200 м, клас KL2. Микола Синюк (півфінал)

11:25. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 м батерфляй, клас S7. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов, Юрій Шенгур

11:31. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 50 м батерфляй, клас S7. Вероніка Коржова

🥇 11:34. 🏃 Легка атлетика — чоловіки, 200 м, клас T35. Ігор Цвєтов, Іван Тетюхін

11:38. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 м на спині, клас S4. Дмитро Виноградець

🥇 11:43. 🏃 Легка атлетика — чоловіки, 200 м, клас T37. Микола Райський

11:47. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 м батерфляй, клас S12. Ілля Яременко, Ярослав Денисенко

11:49. 🛶 Веслування — жінки, ва'а-одичнока, 200 м, клас VL3 — Наталія Лагутенко (півфінал)

11:54. 🏊‍♂️ Плавання — жінки, 100 м вільним стилем, клас S11. Марина Піддубна, Катерина Ткачук

12:04. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 200 м вільним стилем, клас S3. Денис Остапченко, Сергій Паламарчук

13:40. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, рапіра, команди. Збірна України (старт з чвертьфіналу)

🥇 14:00. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас MS8. Віктор Дідух

🥇 14:35. 🏋️‍♂️ Паверліфтинг — чоловіки, до 88 кг. Юрій Бабинець

🥇 20:04. 🏊‍♀️ Плавання — жінки, 50 м на спині, клас S4. Марина Вербова

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Після восьми змагальних днів наша збірна посідає 8 місце в медальному заліку, маючи 67 нагород: 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових.