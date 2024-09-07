🥇 Цвєтов виборов друге золото Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку черговою нагородою у легкій атлетиці.

Ігор Цвєтов на дистанції 200 м клас T35 зумів здобути золоту медаль. Україну у цій дисципліні також представляв Іван Тєтюхін, який прийшов до фінішу п'ятим .

Легка атлетика. Біг на 200 м. Клас T35:

1. 🥇 Ігор Цвєтов (Україна) — 23,19

2. 🥈 Дмітрій Сафронов (нейтрал) — 23,78

3. 🥉 Артем Калашян (нейтрал) — 23,88

...

5. Іван Тєтюхін (Україна) — 24,87

Варто зазначити, що у Парижі Цвєтов уже здобув золото на дистанції у 100 метрів. Після перемоги він сказав, що підготовка була важкою через звуки вибухів.

На минулій Паралімпіаді 2021 року Ігор Цвєтов, який здобув тоді срібло, запам'ятався тим, що відмовився від спільного фото з росіянами на п'єдесталі. Цього разу компанію на подіумі, на жаль, йому знову склали "нейтральні" параатлети.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 68 медалей: 17 золотих, 23 срібну та 28 бронзових.