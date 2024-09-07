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🥈 Литовченко здобула срібло Паралімпіади-2024 в настільному тенісі

Денис Шаховець — 7 вересня, 20:28
🥈 Литовченко здобула срібло Паралімпіади-2024 в настільному тенісі
Марина Литовченко

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українська спортсменка з настільного тенісу Марина Литовченко виграла срібну медаль у класі WS6.

У фіналі 33-річна українка програла у чотирьохсетовому матчі Наджлах Аль-Дайєні з Іраку — 11:8, 4:11, 10:12, 6:11.

Раніше сьогодні Віктор Дідух виграв золоту медаль у класі MS8, перемігши китайця Чжао Шуая в п'ятисетовому матчі.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 76 нагород: 21 золота, 24 срібні та 31 бронзова.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

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