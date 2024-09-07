🥉Синюк виборов бронзову медаль Паралімпіади-2024 у веслуванні

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку черговою нагородою.

Микола Синюк здобув бронзову медаль у веслуванні каяк-одиночки у дистанції на 200 м, клас KL2.

Веслування — чоловіки, каяк-одиночка, 200 м, клас KL2:

1. 🥇 Кертіс Макграт (Австралія) — 41,31

2. 🥈 Девід Філліпсон (Велика Британія) — 42,43

3. 🥉 Микола Синюк (Україна) — 42,61

Варто зазначити, що на Паралімпіаді-2020 у цій дисципліні Микола став срібним призером. Тоді переможцем став також австралієць Макграт. Протягом кар'єри Синюк двічі вигравав чемпіонат світу та тричі ставав чемпіоном Європи.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 69 медалей: 17 золотих, 23 срібну та 29 бронзових.