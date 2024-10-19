Мені відписала зірка Вероніка. Зворушлива історія знайомства школярки з 16-річною українською паралімпійкою

До редакції Чемпіона звернувся батько дівчинки, яка під час війни з мамою вимушено виїхала до Європи. Просив поділитись контактом бронзової призерки Паралімпійських ігор 2024, 16-річної Вероніки Коржової.

Мовляв, донька, яка зараз проживає та навчається в західній Європі, робить спец-проєкт. Домашнє завдання – презентувати паралімпійську спортсменку. У ході підготовки роботи в учениці з’явилось бажання познайомитись із героїнею домашнього завдання. Чемпіон не міг не влаштували онлайн, а може згодом і офлайн знайомство дівчатам.

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Хотілося все і про всіх

"Після завершення Ігор у Парижі вчителька сказала зробити проєкт – розповісти коротко про спортсмена-паралімпійця, його історію, досягнення. Чесно, я не знала нікого з українських паралімпійців", – розповідає Соломія.

Влітку дівчинка стежила за виступом українців на Олімпіаді в Парижі. Підписувалась на різні тематичні сторінки в соцмережах. Раділа кожній медалі українського атлета. Кричала від радості, коли перемагали Ольга Харлан, Ярослава Магучіх. Переживала за Михайла Кохана, адже він із Запоріжжя, а там проживають її бабуся та дідусь. А ще дуже хвилювалась за боксера Олександра Хижняка, "вела" його протягом усього турніру. Юна фанатка каже, що в деяких видах спорту їй не зовсім зрозумілі правила й системи розіграшу медалей. Але поступово з цим розбирається.

"Я б і за Паралімпіадою стежила, але якраз починалося навчання, ми в школу йдемо 27 серпня. А я ще й перейшла з початкової школи в середню, і тому не мала часу, бо треба було готуватися, мову підтягувати, бо я ж вже навчаюсь французькою", – розповідає 13-річна школярка.

Соломія попросила батьків допомогти обрати спортсмена-паралімпійця для презентації. Після обговорення зупинились на Вероніці Коржовій. Атлетка родом з Соледарської громади Донеччини, завоювала бронзову медаль у плаванні у змішаній естафеті.

"Я дослідила, що Вероніці 16 років, вона наймолодша паралімпійка, яка виграла медаль, а мені 13. Я поважаю всіх наших паралімпійців за характер, але я вирішила, що ця дівчина мені, ну, майже ровесниця, тому й робила проєкт про неї".

Школярка знайшла в інтернет життєву історію Вероніки. Ще в ранньому дитинстві майбутня призерка отримала дуже важку травму обидвох ніг, із часом їй зробили протезування.

"Я зрозуміла, що повинна розповісти однокласникам про мужню українську дівчину", – каже Соломія.

Пливи, Вероніко, пливи!

Проєкт 7-класниця готувала декілька днів. Роздрукувала фотографії, наклеїла світлини на папір і написала короткий текст. Каже, так і не змогла знайти фото, де Вероніка пливе в басейні.

"Але то можливо й краще, бо на цих фотографіях можна розгледіти її світле обличчя", – каже дівчинка.

В кутах великого листка залишалося порожнє місце, довго не могла придумати, що б туди додати. А потім подумала – можна ж олімпійські кільця та медаль! Так і дізналася – олімпійські кільця символізують різні континенти планети.

"Все пройшло чудово, проєкт всім дуже сподобався. Після презентації я його передавала по класу вчительці на стіл і всі його довго розглядали. Це було дуже приємно, я відчувала гордість", – згадує Соломія.

Дівчинка розповідає ще одну зворушливу та повчальну історію. Пояснює, чому на фотографії проєкту з’явився котик.

"На одному з фото я побачила Вероніку з песиком, а в мене є два котики. Я зрозуміла, що ми обидві дуже любимо тваринок, тому й сфотографувала Кусю на фоні проєкту. Ми ще до війни в Києві підібрали цю кицьку на вулиці малою. Але коли під вибухи виїжджали, вона налякалась і втекла.

Ми з мамою тижнями плакали, але знайшли її аж через 4 місяці, і мама поїхала її забрати. Ми досі вдячні тим добрим людям-волонтерам. Дива завжди трапляються, треба вірити, що все буде добре і щось для цього робити", – каже семикласниця.

Дякую тобі, Сонечко

Після презентації учениця надіслала фото Вероніці Коржовій, тут і став у нагоді наш контакт. Соломія каже, хвилювалась, відправляючи проєкт. І дуже зраділа, коли Вероніка відповіла.

"Вона мене назвала "Сонечком". Вірю, що колись ми з нею зустрінемось і познайомимось".

Соломія каже, що тепер буде намагатись слідкувати за результатами спортсменки. Чемпіон нагадує – найближчий офіційний старт Вероніки Коржової в середині грудня – чемпіонат України. А до середини жовтня команда відпочиває.

Плюхнути у воду – щоб виграти медаль

Українська плавчиня Вероніка Коржова здобула п’яте місце у фіналі Паралімпіади-2024 на дистанції 100 метрів брасом у класі SB6. З п’яти років тренувалася у басейні в Соледарі.

Дівчинка втратила обидві ноги через нещасний випадок ще в ранньому дитинстві. Після операцій та реабілітації, батьки привели доньку до басейну.

Вероніка Коржова

"Мама спілкувалася з директором та з моєю майбутньою першою тренеркою Тетяною Морозовою. Мене посадили на бортик, а я хлюп у воду! Не було ані кругу, ані нарукавників. Я плюхнулась у той басейн і просто почала хлюпати. Так мене кликала вода! Це дійсно моя стихія”, – згадувала Вероніка в одному з інтерв’ю.

Сподіваємось, ця щемлива історія буде мати продовження. Бажаємо дівчатам зустрітись та познайомитись. Спорт дійсно єднає та надихає!