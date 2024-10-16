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Цвєтов: Бразильський спортсмен послав мене, коли я підійшов до нього на Паралімпіаді

Ігор Чернявський — 16 жовтня, 18:00
Цвєтов: Бразильський спортсмен послав мене, коли я підійшов до нього на Паралімпіаді
Facebook Ігоря Цвєтова

4-разовий паралімпійський чемпіон Ігор Цвєтов отримав образу від бразильського спортсмена під час Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport24.

"Ну є таке, що спортсмени деякі проявляють свою неповагу. Навіть на цій Паралімпіаді, якщо подивитися відео, коли після забігу я підійшов до бразильського спортсмена, то він мене послав. Там були два бразильці. Один колега все розуміє. А інший ось так вчинив.

Я бачив дуже багато репортажів, що ця країна вступила у БРІКС (об’єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР – прим.). І позиція різко змінилась щодо України. Я не звертаю уваги, адже брудом поливали дуже сильно. Але знаєте, лікар на хворих не ображається, тому я не звертаю уваги на це", – сказав Цвєтов.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Ігор виграв дві золоті медалі та двічі змусив представників країни-терористки слухати гімн України.

Паралімпіада-2024 Ігор Цвєтов

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