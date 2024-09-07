🥇 Трусов здобув друге золото Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у плаванні на 50 метрів батерфляєм серед класу S7.

Українець Андрій Трусов з європейським рекордом завоював золоту нагороду – 28,75. Ще один український плавець Євгеній Богодайко фінішував шостим.

Плавання. 50 метрів батерфляєм, чоловіки. Клас S7

1. 🥇 Андрій Трусов (Україна) — 28,75 (ER)

2. 🥈 Даніель Серрано Зарате (Колумбія) — 29,08

3. 🥉 Єгор Єфросинін ("нейтральний") — 29,69

...



6. Євгеній Богодайко (Україна) — 30,14

Зазначимо, що для Трусова це п'ята медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше він став срібним призером у 200-метрівці комплексним стилем, 100-метрівці на спині, 400-метрівці вільним стилем та золото в запливі на 50 метрів вільним стилем.

У активі Богодайка бронза у плаванні на 200 метрів комплексом та 100 метрів брасом.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 74 нагороди: 21 золота, 23 срібні та 30 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.