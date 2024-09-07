🥇 Дідух у п'ятисетовому матчі здобув золото Паралімпіади-2024 у настільному тенісі

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку черговою нагородою.

Віктор Дідух у фінальному матчі з настільного тенісу обіграв китайця Чжао Шуайя. Гра тривала 5 сетів.

Настільний теніс. Чоловіки. Одиночний розряд. Фінал Клас MS8.

Виктор Дідух (Україна) — Чжао Шуай (Китай) 3:2 (11:7 4:11, 11:8, 9:11, 11:8)

На шляху до фіналу 37-річний параспортсмен обіграв француза Тома Буве, у чвертьфіналі зробив неймовірний камбек проти шведа Еміля Андерссона, а у 1/2 фіналу здолав представника Тайланду Пісіта Вангпхонпханасірі.

Зазначимо, що у перші дні Паралімпійських ігор 2024 Віктор Дідух приніс Україні медаль. Він у парі з Іриною Шикарьовою виборов бронзу у міксті.

Віктор Дідух на Паралімпіаді-2016 у складі чоловічої збірної також ставав золотим медалістом. У Токіо-2020 настільний тенісист здобув дві срібні медалі. Варто згадати, що у фіналі Паралімпійських ігор 2020 українця здолав саме Чжао Шуай.

У настільному тенісі скарбничка України сьогодні поповниться ще однією нагородою. Марина Литовченко у фінальній зустрічі класу WS6 зустрінеться з представницею Іраку Аль-Даєні Найлою. Додамо, що Литовченко є бронзовою призеркою у Ріо-2016 та чемпіонкою Олімпіади-2020 (пройшла у 2021 році через пандемію коронавірусу).

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 70 медалей: 18 золотих, 23 срібну та 29 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.