Українського параплавця дискваліфіковано на три роки через вміст у крові амфетаміну

Український параплавець Роман Бондаренко отримав трирічну дискваліфікацію через вміст у крові заборонених речовин.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

На Паралімпійських Іграх у Парижі спортсмен здав пробу на допінг, яка виявила наявність слідів метамфетаміну та амфетаміну в організмі Бондаренка.

У вересні Романа було тимчасово відсторонено на час слідства, а згодом WADA підтвердила дискваліфікацію українця.

Зазначимо, що на змагання у Франції Бондаренко брав участь у трьох фіналах, але залишився без нагород.

Нагадаємо, нещодавно у допінг-скандал потрапив один з лідерів збірної України Михайло Мудрик, із яким Челсі може розірвати контракт.