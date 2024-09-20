Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Зеленський відзначив нагородами призерів Паралімпійських ігор-2024

Станіслав Лисак — 20 вересня, 00:38
Зеленський відзначив нагородами призерів Паралімпійських ігор-2024

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами чемпіонів та призерів Паралімпійських ігор-2024, що відбулися в Парижі.

Про це йдеться у соцмережах Володимира Зеленського.

"138 спортсменів у 17 видах спорту – кожен і кожна. Усі, хто на Паралімпійських іграх у Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат: 82 медалі – 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових.
Читайте також :
Фото колонка Майже в 5 разів більше, ніж олімпійцям: скільки призових Україна виплатить медалістам Паралімпіади-2024
Дякую вам за цю вашу силу, за це ваше вміння бути вище, ніж будь-які обставини. І дякую всій нашій команді України – кожному й кожній, хто працює зі збірною, хто допомагає, хто підтримує. Дякую вашим родинам, кожному тренеру, усім вам. Україна пишається вами", – сказав Зеленський.

Усього українці виграли 82 медалі в Парижі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Майже половина спортсменів, а саме 65, повертаються додому не з порожніми руками, адже здобули як мінімум одну нагороду. При цьому одразу 20 українських паралімпійців стали мультимедалістами Паралімпіади-2024.

Володимир Зеленський Паралімпіада-2024 Паралімпійські ігри-2024 Україна на Паралімпіаді-2024

Володимир Зеленський

Зеленський: Усика відпустили, ніхто його більше не затримує
Що не так з поясом, який Усик подарував Зеленському
Усик: Президент у нас боєць, тож нехай пояс буде у нього
Cправжній пояс, який ми забрали в нашого товстого друга: Усик подарував Зеленському титул WBC
Усика та Харлан нагородили почесними відзнаками з нагоди Дня Незалежності України

Останні новини