Зеленський відзначив нагородами призерів Паралімпійських ігор-2024

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами чемпіонів та призерів Паралімпійських ігор-2024, що відбулися в Парижі.

Про це йдеться у соцмережах Володимира Зеленського.

"138 спортсменів у 17 видах спорту – кожен і кожна. Усі, хто на Паралімпійських іграх у Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат: 82 медалі – 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових.

Дякую вам за цю вашу силу, за це ваше вміння бути вище, ніж будь-які обставини. І дякую всій нашій команді України – кожному й кожній, хто працює зі збірною, хто допомагає, хто підтримує. Дякую вашим родинам, кожному тренеру, усім вам. Україна пишається вами", – сказав Зеленський.

138 спортсменів у 17 видах спорту – кожен і кожна. Всі, хто на Паралімпійських іграх у Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат: 82 медалі – 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових.



Дякую вам за цю вашу силу, за це ваше… pic.twitter.com/O7aW7gH0BU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2024

Усього українці виграли 82 медалі в Парижі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Майже половина спортсменів, а саме 65, повертаються додому не з порожніми руками, адже здобули як мінімум одну нагороду. При цьому одразу 20 українських паралімпійців стали мультимедалістами Паралімпіади-2024.