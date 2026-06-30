Дуель Мбаппе та Дьокереша, Голанд проти Кот-д'Івуару, дербі на "Ацтеці": анонс 20-го дня ЧС-2026

Стартові матчі плейоф на чемпіонаті світу 2026 уже подарували кілька несподіваних результатів. Двадцятий ігровий день обіцяє бути не менш захопливим.

Для українських уболівальників особливо цікавим буде поєдинок за участю кривдників "синьо-жовтих" у плейоф збірної Швеції, яка зустрінеться з Францією. Норвегія з Ерлінгом Голандом спробує пройти Кот-д'Івуар, а Мексика в латиноамериканському дербі зіграє з Еквадором.

Розклад 20-го ігрового дня ЧС-2026

Програма ігрового дня стартує поєдинком Кот-д'Івуар – Норвегія, який розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Зустріч збірних Франції та Швеції стартує опівночі, а поєдинок Мексика – Еквадор розпочнеться о четвертій ранку.

Вівторок, 30 червня

20:00. Кот-д'Івуар – Норвегія (1/16 фіналу)

Середа, 1 липня

00:00. Франція – Швеція (1/16 фіналу)

04:00. Мексика – Еквадор (1/16 фіналу)

Кот-д'Івуар – Норвегія: чи побачать уболівальники зливу голів?

Один з найбільш рівних поєдинків на цій стадії між збірними Кот-д'Івуару та Норвегії відбудеться на "AT&T Стедіум" в Арлінгтоні.

Обидва суперники потрапили до плейоф з других місць у своїх групах. Кот-д'Івуар у трьох матчах на Мундіалі здобув дві перемоги над Еквадором (1:0) та Кюрасао (2:0). У поєдинку з Німеччиною (1:2) африканці втратили нічию у компенсований час, коли Ундав оформив дубль.

Підопічні Емерса Фае у трьох поєдинках першими забивали, а пропустили лише один м'яч, що свідчить про надійність захисних редутів. "Слони" вже переписали історію, вперше подолавши груповий етап та вийшовши до раунду плейоф.

Норвегія провела групову стадію за схожим сценарієм. На старті турніру "вікінги" розтрощили Ірак (4:1), а в другому матчі обіграли Сенегал (3:2), вирішивши турнірне завдання. Поєдинок проти Франції (1:4) вже не мав турнірного значення, а тому Столе Сольбаккен дав відпочити Ерлінгу Голанду, Мартіну Едегору та іншим лідерам збірної.

Ерлінг Голанд Getty Images

Завдяки присутності Голанда норвежці багато забивають, проте пропускають теж чимало. Тож вболівальники у поєдинку Кот-д'Івуар – Норвегія можуть побачити відкритий футбол.

Переможець поєдинку в 1/8 фіналу зіграє проти сенсаційного Парагваю, який по пенальті вибив Німеччину.

Історія протистояння

Збірні Кот-д'Івуару та Норвегії ще жодного разу не зустрічалися на міжнародному рівні. Поєдинок в Арлінгтоні стане дебютним в історії протистояння.

Орієнтовні склади

У збірної Кот-д'Івуару гру пропустить травмований правий захисник Вільфрід Сінго. У норвежців під питанням участь півзахисника Юліана Рюерсона.

Кот-д'Івуар: Фофана – Дуе, Коссуну, О. Діоманде, Конан – Сангаре – Амад, Кессьє, Улаї, Я. Діоманде – Пепе

Фофана – Дуе, Коссуну, О. Діоманде, Конан – Сангаре – Амад, Кессьє, Улаї, Я. Діоманде – Пепе Норвегія: Нюланн – Аурснес, Аєр, Геггем, Меллер Вольфе – Едегор, Берг, Берге – Серлот, Голанд, Нуса

Франція – Швеція: чи зуміє Мбаппе обійти Мессі?

Поєдинок між збірними Франції та Швеції відбудеться на "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді.

Віцечемпіони світу дуже впевнено пройшли груповий етап, не залишивши сумнівів у класі команди. Підопічні Дідьє Дешама набрали максимум очок, обігравши Сенегал (3:1), Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). Сумарно "Ле Бльо" забили 10 голів, а пропустили лише два.

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе забив на турнірі чотири голи та переслідує Ліонеля Мессі як у гонці бомбардирів ЧС-2026, так і в історичному списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу. Враховуючи не надто надійний захист шведів, форвард мадридського Реала має хороші шанси принаймні зрівнятися з лідером перегонів, адже різниця складає лише два м'ячі.

Кіліан Мбаппе Getty Images

Додаткової інтриги поєдинку додає протистояння двох найрезультативніших форвардів сучасності – Мбаппе та Віктора Дьокереша. Француз уже давно підтвердив свій статус на найвищому рівні, тоді як шведові ще належить довести свою бомбардирську репутацію саме на чемпіонаті світу.

Головна ударна сила шведів – Александр Ісак та Віктор Дьокереш – на нинішньому Мундіалі більше працюють на партнерів, ніж завершують атаки. Обидва нападники мають у своєму активі лише по одному голу.

До 1/16 фіналу шведи потрапили як одна з найкращих третіх команд. На груповому етапі підопічні Грема Поттера розгромили відвертого аутсайдера – збірну Тунісу (5:1), потім самі потрапили під каток Нідерландів (1:5), а у вирішальному поєдинку вирвали нічию з Японією (1:1).

Історія протистояння

Представники європейського континенту між собою провели 23 матчі та жодного разу не зустрічалися на рівні чемпіонатів світу. Перевага у протистоянні за французами – 12 перемог проти 6 у шведів. Ще 5 поєдинків не визначили переможця. Різниця забитих та пропущених м'ячів теж на користь французів: 34:23. Найкращий бомбардир – легендарний Ерік Кантона (4 голи).

До вашої уваги результати п'яти останніх матчів:

18.11.2014. ТМ. Франція – Швеція 1:0

11.11.2016. Кваліфікація ЧС-2018. Франція – Швеція 2:1

09.06.2017. Кваліфікація ЧС-2018. Швеція – Франція 2:1

05.09.2020. Ліга націй УЄФА. Швеція – Франція 0:1

17.11.2020. Ліга націй УЄФА. Франція – Швеція 4:2

Орієнтовні склади

У збірної Франції не зіграє травмований нападник Маркус Тюрам. Під питанням участь опорного півзахисника Н'Голо Канте. У шведів поєдинок пропустить центральний захисник Ісак Ган, що додасть проблем обороні.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь – Коне, Чуамені – Дембеле, Олісе, Дуе – Мбаппе

Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь – Коне, Чуамені – Дембеле, Олісе, Дуе – Мбаппе Швеція: Нордфельдт – Лагербільке, Ліндельоф, Гудмундссон – Бернгардссон, Карлстрем, Аярі, Страуд – Еланга, Ісак – Дьокереш

Мексика – Еквадор: латиноамериканське дербі на Мундіалі

Поєдинок 1/16 фіналу між збірними Мексики та Еквадору відбудеться на культовому стадіоні "Ацтека" – найбільшій арені у Латинській Америці.

Співгосподарі чемпіонату світу ідеально пройшли груповий раунд, здобувши три перемоги та не пропустивши жодного м'яча.

У матчі-відкритті "триколірні" обіграли ПАР (2:0), згодом мінімально перемогли Південну Корею (1:0) та розгромили Чехію (3:0). Звісно, мексиканцям пощастило, адже в групі їм не дістався жоден із грандів, однак це не применшує заслуг команди Хав'єра Агірре.

3️⃣ wins, 6️⃣ goals scored and 0️⃣ conceded. 🔥🇲🇽



May this great Group Stage make us even stronger as we go all in for the Round of 32. 🤜🏼🤛🏼#SomosMéxico pic.twitter.com/W2QJmFU1Ft — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 26, 2026

Еквадор на груповій стадії не був таким переконливим. У двох перших матчах команда Себастьяна Беккасесе не забила жодного голу, програвши Кот-д'Івуару (0:1) та зігравши внічию з дебютантом ЧС Кюрасао (0:0). Лише в останньому турі "триколірні" здобули вольову перемогу над Німеччиною (2:1) та вдруге в історії пробилися до плейоф.

Історія протистояння

Суперники провели між собою 25 матчів. Перевагою у протистоянні володіють мексиканці, які здобули 14 перемог, тоді як Еквадор лише 4 рази святкував успіх. Ще 7 матчів завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених м'ячів становить 39:26 на користь "триколірних".

На рівні чемпіонатів світу збірні Мексики та Еквадору зустрічалися одного разу. На Мундіалі-2002 "триколірні" здобули вольову перемогу (2:1).

Варто зауважити, що останні п'ять очних поєдинків виявилися доволі конкурентними. Суперники здобули по одній перемозі, а ще три матчі завершилися внічию.

09.06.2019. ТМ. Мексика – Еквадор 3:2

27.10.2021. ТМ. Мексика – Еквадор 0:3

05.06.2022. ТМ. Мексика – Еквадор 0:0

30.06.2024. Кубок Америки. Мексика – Еквадор 0:0

14.10.2025. ТМ. Мексика – Еквадор 1:1

Орієнтовні склади

Обидві збірні готуються до матчу в оптимальних складах.

Мексика: Ранхель – Реєс, Монтес, Васкес, Гальярдо – Гутьєррес, Ліра, Фідальго – Альварадо, Р. Хіменес, Кіньйонес

Ранхель – Реєс, Монтес, Васкес, Гальярдо – Гутьєррес, Ліра, Фідальго – Альварадо, Р. Хіменес, Кіньйонес Еквадор: Галіндес – Франко, Ордоньєс, Пачо, Інкап'є – Єбоа, Кайседо, Віте, Ангуло – Плата, Валенсія

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.