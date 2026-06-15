В останній момент: Кот-д'Івуар мінімально обіграв Еквадор на ЧС-2026

Збірна Кот-д'Івуару мінімально обіграла Еквадор у матчі першого туру в групі E на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Початок матчу пройшов під диктовку еквадорців: спочатку нападник Ентоні Валенсія пробив трохи вище воріт, а згодом півзахисник Джон Єбоа змарнував ще один шанс – його удар пройшов повз стійку воріт.

Форвард івуарійців Базумана Туре спробував відповісти еквадорівцям, проте не влучив прямо перед воротами, спрямувавши м'яч повз праву стійку.

Після цього Єбоа намагався вдруге вивести команду вперед, проте промахнувся й м'яч прийняла на себе поперечина. Туди ж за шість хвилин влучив інший півзахисник Еквадору Алан Мінда.

Друга половина зустрічі розпочалася з нещастя для південноамериканців – Валенсія випередив захисників, але поцілив у ліву стійку. За кілька хвилин нападник Кот-д'Івуару Ельї Ваї з району одинадцятиметрової позначки влучив у поперечину воріт Еквадору.

На 56-й хвилині на полі з'явився івуарівець Амад Діалло, якому судилося стати героєм вечора.

Коли поєдинок котився до нульової нічиєї, на 90-й хвилині івуарійці провели зразкову атаку. Вілфрід Сінґо виконав філігранну передачу на Діалло, і той поцілив точно в лівий нижній кут воріт Еквадору.

Арбітр компенсував аж дев'ять хвилин, проте еквадорці так і не змогли зрівняти рахунок. Фінальний свисток зафіксував мінімальну, але яскраву перемогу збірної Кот-д'Івуару 1:0.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група E, 1-й тур, 14 червня

Кот-д'Івуар – Еквадор 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 90 Діалло

Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасавців в історії мундіалів.