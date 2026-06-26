Еквадор здобув історичну перемогу над Німеччиною, Кот-д’Івуар вперше вийшов у плейоф ЧС

Збірна Німеччини поступилася Еквадору, а Кот-д'Івуар впевнено переміг Кюрасао у межах третього туру групового етапу чемпіонату світу 2026-го року.

Німці, які вже раніше достроково собі гарантували вихід в плейоф світової першості, поступилися еквадорцям. Рахунок відкрив Лерой Сане вже на 2-й хвилині зустрічі, тим самим 30-річний нападник забив другий найшвидший гол в історії збірної Німеччини.

Це сталося після "пожежі" у штрафному майданчику "Ла Рефі". М'яч побував у багатьох ногах, але загнав його у сітку воріт саме Сане. Еквадорці недовго вагалися з відповіддю.

Ангуло вже через 7 хвилин відзначився неймовірним дальнім ударом та прошив ворота Мануеля Ноєра.

На 75-й хвилині Сане загубив вбивчий момент та не зміг оформити дубль, влучивши прямо у руки голкіперу. Еквадорці одразу вибігли в атаку, яка закінчилася розіграшем кутового.

Гонсало Плата замкнув передачу та відзначився 9 голом за свою національну збірну. Виникло питання, чи не було це помилкою Ноєра, але все ж таки гра завершилася з рахунком 1:2.

Для Еквадору перемога у цій грі була критично необхідною. Перед матчем команда мала лише одне очко і потребувала перемоги над Німеччиною, а також поразки Кюрасао в паралельній грі.

До цього поєдинку Німеччина мала історичну перевагу: команди зустрічалися двічі в офіційних матчах, і обидва рази перемагала "бундестім". До того ж команда не програвала в останніх 10 матчах групового етапу ЧС проти південноамериканських збірних.

Німці мали шанс здобути 12-ту перемогу поспіль у всіх турнірах (повторення національного рекорду 1979–1980 років) і лише вчетверте в історії виграти всі матчі групи на мундіалі, проте цього не сталося.

У другому матчі квартету E Кот-д'Івуар досить очікувано переграв дебютанта чемпіонату світу Кюрасао. Героєм зустрічі став 31-річний нападник івуарійців Ніколя Пепе.

На 7-й хвилині він успішно замкнув простріл від Діоманде та розмочив рахунок. А вже в другому Пепе усішно скористався передачею Сангаре та дальнім прострілом збілишив перевагу своєї команди.

Підопічні Діка Адвокати мали свої шанси, але скористатися ними не змогли. У разі перемоги збірна, яка перед турніром посідала 83-тє місце в рейтингу ФІФА, могла стати найнижче ранжованою командою, що проходила груповий етап з моменту запровадження рейтингу в 1992 році.

Проте перемога дозволила Кот-д'Івуару переписати власну історію. Івуарійці вперше виграли два матчі на одному мундіалі та вперше з четвертої спроби подолали груповий етап, пробившись у перший для себе плейоф чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, група E

25 червня

Еквадор – Німеччина 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Сане, 1:1 – 9 Ангуло, 2:1 – 77 Плата

Кюрасао – Кот-д'Івуар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Пепе, 0:2 – 64 Пепе

За підсумками групового етапу гарантовано вийшли до 1/16 фіналу світової першості Німеччина та Кот-д'Івуар. Еквадор буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. А Кюрасао вилетів з турніру.

Нагадаємо, що раніше Швейцарія здолала Канаду із рахунком 2:1 у третьому турі чемпіонату світу 2026-го року та вийшла до 1/16 фіналу турніру. А Катар вилетів з ЧС-2026 після поразки від Боснії й Герцеговини (1:3).