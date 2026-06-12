Збірна Мексики обіграла ПАР у матчі-відкритті з трьома вилученнями на ЧС-2026

У четвер, 11 червня, відбувся матч-відкриття чемпіонату світу-2026 із футболу, в якому збірна Мексики перемогла команду ПАР.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0

Господарі турніру відкрили рахунок на 9-й хвилині протистояння: Хуліан Кіньйонес після грубої помилки суперника дістався до м'яча на лінії штрафного майданчика та вгатив його в сітку, ставши автором першого забитого голу на поточній світовій першості.

"Ацтеки" продовжили домінувати, мали доволі багато класних моментів забити ще, але голкіпер суперників Ронвен Вільямс надалі вже просто "творив магію" у власному штрафному.

ПАР також мала кілька моментів, але вони не були такими небезпечними, аби претендувати на взяття воріт. У підсумку на перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь мексиканців.

Вже на старті другої 45-хвилинки підопічні Хав'єра Агірре змарнували ще один класний момент – на рівному місці не розібралися у штрафному опонентів, не завдавши у підсумку удару з близької відстані.

Трохи згодом стався ще один ключовий епізод, після якого Південна Африка залишилася у меншості: Гутьєррес вибігав на побачення з голкіпером, але його з фолом останньої надії на лінії штрафного завалив на газон Сітоле. Позиція для удару була дуже небезпечною, однак Рауль Хіменес поцілив "снарядом" точно в стінку з гравців суперника, а добивання з гострого кута було дуже неточним.

Втім, свою кількісну перевагу мексиканці змогли реалізувати в середині тайму: Альварадо продемонстрував блискучу техніку, виконавши простріл в штрафний, який ефектно головою замкнув Хіменес.

Більше забитих голів у поєдинку не було, та і моментів значно поменшало, хоча за 7 хвилин до завершення основного часу після перегляду VAR за удар в обличчя супернику було вилучено Зване, який встиг зіграти лише 20 хвилин після виходу на заміну, а вже у доданий час вилучення, але вже у складі Мексики у свій пасив записав Монтес.

У підсумку Мексика без проблем довела справу до переможного результату, здобувши свою першу звитягу в матчі-відкритті починаючи з 1930 року.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група А, 1-й тур

Мексика – ПАР 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Кіньйонес, 2:0 – 67 Хіменес

Вилучення: 49 – Сітоле (ПАР), 86 – Зване (ПАР), 90+2 – Монтес (Мексика)

Зазначимо, що у групу A також потрапили збірні Чехії та Південної Кореї. Вони свій дебютний матч на турнірі зіграють 12 червня о 5:00 за київським часом.

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Нагадаємо, що воротар збірної Мексики та кіпрського АЕЛа Гільєрмо Очоа став першим гравцем в історії футболу, який потрапив до складу своєї національної команди на шести чемпіонатах світу.