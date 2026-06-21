Дубль "джокера": Німеччина на останніх хвилинах вирвала перемогу над Кот-д’Івуаром та вийшла в плейоф ЧС-2026

Збірна Німеччини перемогла Кот-д'Івуар у матчі другого туру в групі E на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

На початку гри "бундестім" почала тиснути на суперника, проте івуарійці оговталися й почали відповідати. На 14-й хвилині Діоманде мав шанс пробити у площину воріт, але не зумів скористатися своїм шансом.

Вже через 8 хвилин німці розіграли кутовий, внаслідок якого Павлович забив м'яч головою. Проте це взяття воріт рефері матчу скасував, тому, як на його думку, півзахисник Німеччини порушив правила при боротьбі з голкіпером івуарійців Ях'я Фофаною.

Далі відбулася знаменита гідратація, після її закінчення було помітно, як тренер Німеччини Юліан Нагельсманн висловлював незадоволення рішенням арбітра.

На 30-й хвилині Франк Кессьє скористав відскоком та відкрив рахунок у цій зустрічі. Решту першого тайму відбулася під пресингом команди Емерса Фае.

Розпочалася друга 45-хвилинка. На 50-й хвилині Кессьє зазіхнувся на дубль, проте не скористався своїм шансом та влучив у голкіпера. Далі івуарійці продовжили тиснути на фаворитів цього матчу.

Німці змогли ситуацію лише на 68-й хвилині. Ундав, який лише 8 хвилин тому вийшов на поле з лави запасних, скористався чудовою дальньою передачею Амірі.

Кінець цієї гри затьмарила травма Вільфріда Сінго. Здавалося, що гра закінчиться нічиєю, проте під завісу протистояння Ундав забив другий м'яч та приніс своїй команді перемогу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група E, 2-й тур, 20 червня

Німеччина – Кот-д'Івуар 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Кессьє, 1:1 – 68 Ундав, 2:1 – 90+4 Ундав

Після цієї гри німці посіли перше місце у таблиці E та гарантували собі потрапляння в 1/16 фіналу турніру. А Кот-д'Івуар залишився на другій позиції.

Раніше збірна Нідерландів розгромила Швецію 5:1 у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року.