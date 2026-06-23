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Мбаппе наздогнав легенду збірної Німеччини у рейтингу найкращих бомбардирів ЧС

Софія Кулай — 23 червня 2026, 03:20
Мбаппе наздогнав легенду збірної Німеччини у рейтингу найкращих бомбардирів ЧС
Мбаппе та Олісе
Getty Images

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе оформив дубль у матчі проти Іраку у межах другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

На 14-й хвилині форвард мадридського Реала розмочив нулі на табло. А свій другий результативний удар забив після понад 2-годинної перерви, яка була викликана поганими погодними умовами.

На 54-й хвилині Кіліан результативно замкнув передачу від Усмана Дембеле.

Ці голи стали 15-м та 16-м для Мбаппе на чемпіонатах світу. Француз наздогнав колишнього форварда збірної Німеччини Мірослава Клозе, у якого 16 м'ячів, у рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧС.

Також Мбаппе обігнав бразильця Роналдо, у якого 15 м'ячів на Мундіалях.

Нагадаємо, що 22 червня 2026 року Ліонель Мессі побив рекорд Клозе завдяки дублю у ворота Австрії (перемога 2:0). Тепер за його спиною 18 голів.

Клозе вже відреагував на побиття свого бомбардирського рекорду.

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Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

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