Збірна Норвегії з дублем Голанда обіграла Ірак в межах 1-го туру ЧС-2026

У середу, 17 червня, на чемпіонаті свтіу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи I, у якому збірна Норвегії перемогла команду Іраку.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

"Вікінги" на правах явних фаворитів активно розпочали зустріч зі своїх атак, однак до середини тайму розпечатати ворота суперника їм не вдалося.

Лише після невеличкої паузи на "попити водички" норвежці все ж відкрили рахунок: Ерлінг Голанд підхопив м'яч у штрафному майданчику після прострілу з флангу від Давіда Вольфа та швидко вгатив його у праву дев'ятку воріт, забивши свій дебютний гол в межах чемпіонатів світу.

Ірак доволі швидко відігрався зусиллями Аймана Хуссейна, однак підопічні Столе Сольбаккена так само швидко до перерви повернули перевагу в один м'яч – дубль оформив Голанд. Ірак мав дві непогані нагоди знову відновити паритет, але Заїду Тахсіну та Акаму Хашему трохи не вистачило влучності.

Перша половина другого тайму була за Іраком, який заволодів ініціативою, Норвегія була не проти такого сценарію та грала більше від оборони. Азійська збірна знову мала кілька непоганих нагод зрівняти рахунок, але влучність продовжувала підводити підопічних Грема Арнольда.

У середині 45-хвилинки відбулася чергова пауза на гідратацію, яка була більше на користь норвежців, адже збила запальний атакувальний темп суперника. Після неї Сольбаккен випустив чотирьох свіжих гравців, серед яких був Лео Естігор, який вже за кілька хвилин після появи на полі втретє засмутив команду Іраку, відгукнувшись на подачу з кутового.

У підсумку і цей гол став не останнім у протистоянні, адже вже у компенсований арбітром час гравець Іраку забив у власні ворота, зафіксувавши впевнену перемогу норвежців.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група І, 1-й тур, 17 червня

Ірак – Норвегія 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 29 Голанд, 1:1 – 39 Хуссейн, 1:2 – 43 Голанд, 1:3 – 76 Естігор, 1:4 – 90+6 Хуссейн (аг)

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