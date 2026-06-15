Швеція розгромила Туніс у своєму стартовому матчі на ЧС-2026

У ніч з 14 на 15 червня відбувся другий матч групи F на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому збірна Швеції здолала Туніс із рахунком 5:1.

Скандинавська команда вийшла вперед вже на сьомій хвилині. Ясін Аярі підхопив м'яч та з межі штрафного майданчика ідеально пробив у дальню дев'ятку.

Він показово не святкував це взяття воріт. Футболіст таким чином продемонстрував повагу до Тунісу, адже походить із цієї країни.

У середині першого тайму шведи подвоїли свою перевагу. Вони розігнали швидку контратаку, в якій на фінальній стадії Александер Ісак обіграв захисника й ударом низом переграв Абдельмухіба Шамаха.

Перед перервою африканці відіграли один м'яч. Ганнібал Межбрі зробив подачу у штрафний майданчика, а Омар Рекік із близької відстані пробив головою повз голкіпера в нижній кут воріт.

На 59-й хвилині збірна Швеції відновила свою перевагу у два м'ячі. Александер Ісак запресингував захисника біля чужого штрафного майданчика та викотив пас на Віктора Дьокереша, форвард Арсенала впевнено реалізував свій момент.

А вже наприкінці зустрічі рахунок став розгромнив. Спочатку Маттіас Сванберг забив гол після скидання п'ятою від Ісака, а згодом Ясін Аярі оформив дубль.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група F, 1 тур

Швеція – Туніс 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 7 Аярі, 2:0 – 30 Ісак, 2:1 – 43 Рекік, 3:1 – 59 Дьокереш, 4:1 – 84 Сванберг, 5:1 – 90+6 Аярі

Зазначимо, що напередодні відбувся інший матч групи F. У ньому Нідерланди та Японія зіграли в результативну нічию.