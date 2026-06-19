Мексика завдяки помилці воротаря перемогла Корею та першою вийшла у плейоф домашнього ЧС-2026

Збірна Мексики з мінімальним рахунком здолала Південну Корею у матчі другого туру в групі А на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

Гра розпочалася досить рівно, обидва суперники виглядали наполегливими. На 16-й хвилині зірка "воїнів теджу" Сон Хин Мін майстерно пробив у ворота суперника, тим самим змусивши центрального захисника мексиканців зробити акробатичний сейв. Утім, це взяття воріт усе одно би скасовували, оскільки Сон перебував у офсайді.

Це не перший раз, коли підопічні Хав'єра Агірре будуть ловити своїх візаві в офсайдну пастку. Під кінець першого тайму корейці більше володіли м'ячем, проте реалізувати свої шанси вони не змогли.

Вже на початку другої 45-хвилинки "воїни теджу" знову почали тиснути. Проте на 50-й хвилині трапляється дещо неординарне. Воротар збірної Кореї Кім Син Гю припустився помилки у власному карному майданчику та подарував суперникам м'яч, який успішно забив Луїс Ромо.

Й цього вистачило. "Ацтеки" попри періодичну небезпеку біля власних воріт зуміли втримати рахунок.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група A, 2-й тур, 19 червня

Мексика – Південна Корея 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Ромо

За підсумками гри збірна Мексики ще до завершення другого туру гарантувала собі потрапляння у плейоф світової першості. Південнокорейці ж залишились на другому місці.

Нагадаємо, що раніше збірна Канади розгромила Катар із рахунком 6:0 у матчі другого туру групи B на чемпіонаті світу 2026 року.