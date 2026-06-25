Хто зупинить Ундава, Парагвай та Австралія у битві за плейоф: анонс 15-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу тривають матчі завершального туру групового етапу. Програма 15-го ігрового дня визначить ще низку учасників плейоф.

Німеччина спробує завершити груповий раунд зі стовідсотковим результатом, тоді як Еквадор боротиметься за останній шанс на вихід до 1/16 фіналу.

Кот-д'Івуар прагнутиме вперше в історії пробитися до плейоф, Японія та Швеція розіграють перше місце у квартеті F, а Парагвай з Австралією визначать володаря прямої путівки до наступного раунду.

Водночас Туреччина спробує уникнути гучного провалу у матчі проти дострокового переможця групи D – збірної США.

Розклад матчів 15-го дня ЧС-2026

Вболівальників футболу очікують одразу шість поєдинків. Згідно з регламентом, матчі в одній групі стартують одночасно.

Перші два поєдинки стартують о 23:00 за київським часом: Еквадор – Німеччина та Кюрасао – Кот-д'Івуар. У ніч на 26 червня заплановані одразу чотири матчі: Туніс – Нідерланди (02:00), Японія – Швеція (02:00), Парагвай – Австралія (05:00) та Туреччина – США (05:00).

Четвер, 25 червня

23:00. Еквадор – Німеччина (Група E)

23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар (Група E)

П'ятниця, 26 червня

02:00. Туніс – Нідерланди (Група F)

02:00. Японія – Швеція (Група F)

05:00. Парагвай – Австралія (Група D)

05:00. Туреччина – США (Група D)

Еквадор – Німеччина: останній шанс "триколірних"

Поєдинок між збірними Еквадору та Німеччини відбудеться на "Мет-Лайф Стедіум" у місті Іст-Резерфорд. Гру розсудить американська арбітриня Торі Пенсо, яка вже працювала на грі групового етапу ЧС-2026 між збірними Чехії та ПАР.

Збірна Німеччини вже гарантувала участь у плейоф, а тому для неї ця гра не матиме турнірного значення. У двох перших поєдинках на Мундіалі "Бундестім" здобув дві перемоги: над Кюрасао (7:1) та Кот-д'Івуаром (2:1).

У разі перемоги команда Юліана Нагельсманна вперше з 2006 року завершить груповий етап зі стовідсотковим результатом.

Одним із головних героїв збірної Німеччини на турнірі став Деніз Ундав. Форвард Штутгарта вже забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі на ЧС-2026. Загалом у футболці Бундестім нападник відзначився 9 голами у 11 проведених матчах.

Деніз Ундав Getty Images

Еквадор влаштує лише перемога в матчі з Німеччиною. Лише за такого результату "триколірні" зможуть розраховувати на вихід до 1/16 фіналу. Результати Еквадора на ЧС-2026 не вражають. У стартовій грі підопічні Себастьяна Беккасесе не змогли обіграти Кюрасао (0:0), а в другій поступилися Кот-д'Івуару (1:2).

Історія матчів

Суперники двічі зустрічалися на футбольному полі. Дебютне протистояння відбулося на ЧС-2006, де "Бундестім" розгромив Еквадор з рахунком 3:0 на груповому етапі. У німців дублем відзначився Мірослав Клозе, а ще один м'яч забив Лукас Подольскі. Через сім років команди зустрілися у товариській грі, де Німеччина здобула перемогу 4:2.

20.06.2006. ЧС. Еквадор – Німеччина 0:3

29.05.2013. ТМ. Німеччина – Еквадор 4:2

Орієнтовні склади

У збірної Німеччини під питанням участь двох захисників: Ніко Шлоттербека та Натаніеля Брауна.

Еквадор: Галіндес – Ордоньєс, Пачо, Інкап'є – Пресіадо, Франко, Кайседо, Еступіньян – Єбоа, Плата – Еннер Валенсія.

Галіндес – Ордоньєс, Пачо, Інкап'є – Пресіадо, Франко, Кайседо, Еступіньян – Єбоа, Плата – Еннер Валенсія. Німеччина: Бауманн – Раум, Рюдігер, Та, Кімміх – Штіллер, Горецка – Баєр, Амірі, Левелінг – Ундав.

Кюрасао – Кот-д'Івуар: чи подарують дебютанти нову сенсацію?

У паралельному поєдинку, який відбудеться на "Лінкольн Файненшл Філд" у Філадельфії, зустрінуться збірні Кюрасао та Кот-д'Івуару. Матч обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі зі шведом Гленном Нюбергом.

"Слони" мають чудовий шанс вперше у своїй історії вийти до плейоф чемпіонату світу. Наразі команда Емерса Фае посідає друге місце в групі Е, випереджаючи конкурентів на один бал.

Дебютанти ЧС-2026 у 2-му турі створили сенсацію, зігравши внічию з Еквадором. Тож у разі успіху підопічні Діка Адвоката можуть продовжити виступи на Мундіалі.

Воротар Кюрасао Елой Ром Getty Images

Історія матчів

Раніше суперники жодного разу не зустрічалися на футбольному полі.

Орієнтовні склади

У складі збірної Кот-д'Івуару лише одна втрата – травмований захисник Вільфрід Сінго.

Кюрасао: Ром – Гаарі, Обіспо, Флоранус, Фонвілль, Бренет – Комененсія, Л. Бакуна, Дж. Бакуна, Чонг – Локадія.

Ром – Гаарі, Обіспо, Флоранус, Фонвілль, Бренет – Комененсія, Л. Бакуна, Дж. Бакуна, Чонг – Локадія. Кот-д'Івуар: Фофана – Конан, Діоманде, Агбаду, Дуе – Кессьє – І. Сангаре, Уалі, Діалло, Коссуну – Бонні.

Туніс – Нідерланди: чи влаштують "помаранчеві" ще один розгром?

Поєдинок групи F між збірними Тунісу та Нідерландами відбудеться на Ерроухед Стедіум. Матч судитиме мексиканська арбітриня Катя Ітцель Гарсія Мендоса.

Збірна Тунісу стала головним розчаруванням турніру. Команда Ерве Ренара програла усі два матчі на Мундіалі, пропустивши від Японії та Швеції 9 голів.

"Карфагенським орлам" залишається лише гучно гримнути дверима, адже шансів на продовження турніру не залишилося.

Нідерланди на Мундіалі демонструють доволі результативну гру, а тому в матчі проти Тунісу можна очікувати результативного футболу. У турнірній таблиці команда Рональда Кумана набрала 4 бали та очолює квартет F.

Футболісти збірної Нідерландів Getty Images

Історія протистояння

Суперники провели між собою три товариські матчі. У першому з них "помаранчеві" розгромили Туніс, а у двох наступних були зафіксовані нічиї.

04.04.1978. ТМ. Туніс – Нідерланди 0:4

19.01.1994. ТМ. Туніс – Нідерланди 2:2

11.02.2009. ТМ. Туніс – Нідерланди 1:1

Орієнтовні склади

У складі Нідерландів через травму не зіграє півзахисник Квінтен Мадуро.

Туніс: Дахмен – Рекік, Абді, Тальбі – Бен Хміда, Схірі, Хебні, Валері – Бен Слімане, Ашурі – Шауат.

Дахмен – Рекік, Абді, Тальбі – Бен Хміда, Схірі, Хебні, Валері – Бен Слімане, Ашурі – Шауат. Нідерланди: Вербрюгген – Думфріс, ван Гекке, ван Дейк, ван де Вен – Рейндерс, де Йонг, Гравенберх – Саммервілл, Броббі, Гакпо.

Японія – Швеція: хто забере перше місце у групі?

Поєдинок відбудеться на "AT&T Стедіум" в Арлінгтоні. Гру розсудить арбітр зі Сальвадора Іван Бартон.

Збірна Швеції у другому турі зазнала нищівної поразки від Нідерландів (1:5), поставивши під сумнів свої турнірні перспективи.

Натомість Японія може завершити груповий етап на першому місці. Наразі "самураї" йдуть без поразок: нічия з Нідерландами (2:2) та перемога над Тунісом (4:0).

Японія вирвала нічию у Нідерландів на старті ЧС-2026 Getty Images

Історія протистояння

Суперники вперше зіграють на рівні чемпіонатів світу, хоча до цього їхні шляхи перетиналися п'ять разів. Незначною перевагою у протистоянні володіють шведи, які виграли два матчі. У японців в активі одна звитяга, а ще дві зустрічі завершилися внічию.

04.08.1936. Олімпійські ігри. Японія – Швеція 3:2

10.06.1995. Товариський матч. Японія – Швеція 2:2

22.02.1996. Товариський матч. Японія – Швеція 5:6 (пен.)

13.02.1997. Товариський матч. Японія – Швеція 0:1

24.05.2002. Товариський матч. Японія – Швеція 1:1

Орієнтовні склади

Очний поєдинок пропустить травмований півзахисник Японії Кубо Такефуса.

Японія: Судзукі – Томіясу, Ітакура, Ватанабе – Р. Доан, Сано, Іто, Дж. Судзукі – Камада, Маеда – Уеда.

Судзукі – Томіясу, Ітакура, Ватанабе – Р. Доан, Сано, Іто, Дж. Судзукі – Камада, Маеда – Уеда. Швеція: Нордфельдт – Гудмундссон, Гієн, Ліндельоф – Аярі – Еланга, Бергвалль, Карлстрем, Лагербільке – Ісак, Дьокереш.

Парагвай – Австралія: пряма битва за плейоф

Центральний поєдинок групи D відбудеться на Левайс Стедіум у Санта-Кларі. Арбітром зустрічі буде Клеман Тюрпен з Франції.

Перед очним протистоянням обидві збірні набрали по три бали та розіграють між собою другу пряму путівку до 1/16 фіналу.

В австралійців наразі краща різниця забитих і пропущених м'ячів, тому їх може влаштувати і нічия.

Туреччина – Австралія Getty Images

Історія протистояння

До ЧС-2026 суперники двічі зустрічалися в товариських матчах. Одна зустріч завершилася мінімальною перемогою Австралії, а в іншому була зафіксована нічия.

07.10.2006. Товариський матч. Австралія – Парагвай 1:1

09.10.2010. Товариський матч. Австралія – Парагвай 1:0

Орієнтовні склади

У Парагваю через дискваліфікацію не зіграє досвідчений півзахисник Мігель Альмірон, який отримав червону картку у попередній зустрічі з Туреччиною (1:0). В австралійців гру пропустить травмований Джейкоб Італьяно.

Парагвай: Гілл – Х. Касерес, Маурісіо, Г. Гомес, Альдерете – Х. Алонсо, А. Кубас, Галарса, Д. Гомес – Енсісо, Пітта.

Австралія: Біч – Бос, Іранкунда, О'Кон-Енгстлер, Берджесс, Соуттар – Меткалф, О'Нілл, Джерія, Чіркаті – Туре.

Туреччина – США: чи уникнуть "місячні зірки" гучного провалу?

Поєдинок між лідером і аутсайдером групи D відбудеться на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді. На матчі працюватиме алжирський арбітр Мустафа Горбаль.

Команда Маурісіо Почеттіно достроково гарантувала собі місце в плейоф завдяки двом перемогам. Співгосподарі демонструють впевнену та результативну гру. Цілком ймовірно, що головний тренер "зірково-смугастих" надасть відпочинок провідним гравцям і довірить місце резервістам.

Фоларін Балогун святкує другий гол збірної США у матчі проти Парагваю Getty Images

Збірна Туреччини своїм виступом розчарувала вболівальників. Попри доволі сильний склад, команда Вінченцо Монтелли не забила на турнірі жодного гола, пропустивши три м'ячі. Катастрофічна проблема з реалізацією стала головною причиною фіаско "Місячних зірок".

Історія протистояння

До поєдинку на ЧС-2026 суперники провели п'ять матчів. Наразі між збірними повний паритет: 2 перемоги Туреччини, 2 у США та одна нічия. Різниця забитих та пропущених м'ячів теж рівна: 7:7. Востаннє Туреччина та США зустрічалися торік. Тоді перемогу здобули "Місячні зірки", які відігралися після пропущеного м'яча.

04.09.1991. ТМ. Туреччина – США 1:1

19.06.2003. Кубок конфедерацій. Туреччина – США 2:1

29.05.2010. ТМ. США – Туреччина 2:1

01.06.2014. ТМ. США – Туреччина 2:1

07.06.2025. ТМ. США – Туреччина 1:2

Орієнтовні склади

Матч проти Туреччини пропустить зірковий форвард збірної США Крістіан Пулішич.

Туреччина : Чакир – Мюлдюр, Демірал, Бардакджи, Кадіоглу – Чалханоглу, Юксек – Джан Узун, Арда Гюлер, Їлдиз – Дурсун Гюль.

: Чакир – Мюлдюр, Демірал, Бардакджи, Кадіоглу – Чалханоглу, Юксек – Джан Узун, Арда Гюлер, Їлдиз – Дурсун Гюль. США: Тернер – Скеллі, Маккензі, Трасті, Арфстен – Берхалтер, Тіллман – Веа, Рейна, Зендехас – Райт.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.