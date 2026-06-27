Франція обіграла резервний склад Норвегії, Сенегал розгромив Ірак на ЧС-2026

У п'ятницю, 26 червня, відбулись два поєдинки останнього туру групи D на чемпіонаті світу-2026. Франція обіграла Норвегію, а Сенегал виявився сильнішим за Ірак.

Норвегія – Франція: хеттрик Дембеле приніс перемогу над резервним складом скандинавів

У Фоксборо поблизу Бостона вирішувалася доля першого місця в групі І: Норвегія та Франція підійшла до очного поєдинку, маючи по 6 очок у активі. Втім, ходило чимало розмов про те, що перше місце у цьому квартеті виводить на складнішу частину сітки (вже у 1/8 фіналу можна натрапити на Німеччину), тому багато хто прогнозував, що французи за відсутності свого головного тренера (Дідьє Дешам полетів у Францію на похорони матері) не надто старатимуться у матчі проти Норвегії.

Проте все виявилося рівно навпаки. Французи вийшли на матч у бойовому складі та максимально вмотивованими, у той час як норвежці виставили резерв. У запасі залишилася і головна зірка команди, Ерлінг Голанд, а порівняно з попереднім матчем проти Сенегалу сумарно відбулося аж 10 замін.

Це не могло не вплинути на перебіг подій на полі. Вже за стартові 32 хвилини матчу Усман Дембеле оформив найшвидший хеттрик на чемпіонатах світу з 1954 року. Чинного володаря Золотого м'яча нарешті прорвало. До ЧС-2026 у нього не було жодного голу на крупних турнірах (чемпіонати світу та Європи), тепер же на його рахунку вже 4 м'ячі, які дозволяють вінгеру ПСЖ увірватися у число претендентів на приз найкращому бомбардиру турніру.

Другий склад збірної Норвегії також не виглядав хлопчиками для биття: на 21 хвилині Тело Осгор один гол відквитав. На початку другого тайму скандинави мали прекрасний шанс по-справжньому повернутися в матч. Тео Ернандес у власному штрафному майданчику збив Оскара Бобба. Проте Майк Меньян помилку свого експартнера по Мілану виправив: Йорген Ларсен пробив відверто невдало.

Після цього матч проходив доволі спокійно: Франція більше забивати не хотіла, а Норвегія – не могла. Масну крапку в матчі у компенсований до другого тайму час поставив Дезіре Дуе – 4:1.

Сенегал – Ірак: африканці зробили заявку на вихід у плейоф

Паралельно у Торонто зустрічалися аутсайдери групи І, Сенегал та Ірак, у яких на двох не було жодного набраного очка після 2 турів. Нічия у цьому матчі стала би вироком для обох команд у сподіваннях пройти у плейоф через третє місце, перемога ж дозволяла одній із команд сподіватися на продовження боротьби на турнірі. При чому, для цього бажано було перемагати з великим рахунком. Більш очевидним претендентом на такий результат був, звісно ж, Сенегал.

І для африканців матч розпочався просто ідеально. Вже на 4-й хвилині вони відкрили рахунок зусиллями Хабіба Діарра, а на 13-й отримали чисельну більшість: пряму червону картку отримав Ребін Сулака.

Проте після цього сенегальці не поспішали реалізовувати чисельну перевагу – до перерви рахунок не змінився. Проте в другому таймі Ірак таки посипався, а Сенегал пішов набивати якомога більшу різницю голів. Папе Гуйє оформив дубль, ще по голу забили Ісмаїла Сарр і Іліман Ндіайє.

Підсумковий результат – 5:0. Сенегал здобуває щонайменше по одній перемозі на кожному зі своїх чемпіонатів світу, а Ірак досі не може набрати на мундіалях бодай одне очко.

Із 3 очками та різницею голів 8-6 Сенегал зберігає доволі непогані шанси на вихід у плейоф із третього місця. Проте гарантій для африканської команди поки що немає ніяких – все у ногах їхніх суперників із інших груп.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, група І

26 червня

Норвегія – Франція – 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 – 7 Дембеле, 0:2 – 20 Дембеле, 1:2 – 21 Осгор, 1:3 – 32 Дембеле, 1:4 – 90+4 Дуе

Сенегал – Ірак – 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Діарра, 2:0 – 56 Сарр, 3:0 – 59 Гуйє, 4:0 71 Гуйє, 5:0 – 82 Ндіайє

Вилучення: 13 Сулака (Ірак)

Таким чином, збірна Норвегії у 1/16 фіналу зіграє з Кот-д'Івуаром, а суперником Франції стане одна команд, які посядуть третє місце у своїй групі. Сенегал же залишається у режимі очікування.

Напередодні в групі D Туреччина обіграла США, а Австралія та Парагвай розписали нульову нічию.