Збірна Франції з дублем Мбаппе переграла Сенегал на старті ЧС-2026

Збірна Франції переграла Сенегал у матчі 1 туру групи І у межах чемпіонату світу з футболу-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Перший тайм значно краще провела збірна Сенегалу, яка двічі була дуже близькою до того, щоб відкрити рахунок. Спочатку Ніколя Джексон влучив у стійку, а вже у компенсований час Ісмаїла Сарр із трьох метрів пробив вище воріт.

Натомість французи в першій половині завдали лише одного удару по воротах. Цей показник став для них найгіршим із моменту початку ведення відповідної статистики у 1966 році.

Після перерви збірна Франції додала в активності. Свої моменти не реалізували Кіліан Мбаппе та Майкл Олісе. На 58-й хвилині здавалося, що французи заробили пенальті — Мбаппе впав у штрафному майданчику після підкату Садіо Мане. Головний арбітр спочатку проігнорував епізод, проте суддя VAR запросив його переглянути момент. Після перегляду відеоповтору рефері призначив удар від воріт замість кутового.

Майже одразу після цього збірна Франції відкрила рахунок. Олісе розрізною передачею залишив позаду весь захист Сенегалу та вивів Мбаппе віч-на-віч із голкіпером. Цього разу форвард Реала не схибив, перегравши Едуара Менді з близької відстані. Для капітана – це 13-й гол на світових першостях за 15 матчів.

На 83-й хвилині перевагу французів подвоїв Бредлі Баркола, який також реалізував вихід сам на сам із Менді, ефектно перекинувши м'яч через воротаря.

У компенсований час команди обмінялись голами. Спочатку 18-річний нападник ПСЖ Ібрагім Мбає скоротив відставання, а через хвилину Мбаппе оформив дубль.

Цей гол став для Кіліана 14-м на чемпіонатах світу, що дозволило йому очолити список найкращих бомбардирів в історії збірної Франції на мундіалях.

Також 27-річний француз став найкращим бомбардиром в історії "ле бле", забивши свій 57 та 58 голи за національну команду, обійшовши Олів'є Жіру.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група І, 1-й тур, 16 червня

Франція – Сенегал 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 66 Мбаппе, 2:0 – 82 Баркола, 2:1 – 90+5 Мбає, 3:1 – 90+6 Мбаппе

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у групі I також опинились збірні Норвегії та Іраку. Вони своє очне протистояння проведуть 17 червня о 1:00 за київським часом.