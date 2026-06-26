Нападника Ньюкасла визнали найкращим гравцем матчу Японія – Швеція на ЧС-2026

Нападник Швеції Ентоні Еланґа отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Японії в межах третього туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Еланґа забив єдиний гол Швеції у матчі – на 62 хвилині. Завдяки йому шведи зрівняли рахунок, зберігши команді статус непереможної у матчах проти представників Азії на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, що в першому турі Швеція розгромила Туніс 5:1, а в другому шведів розгромили нідерландці 5:1.