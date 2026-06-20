Нідерланди розгромили Швецію завдяки дублям Броббі та Гакпо у другому турі ЧС-2026

Збірна Нідерландів оформила розгром Швеції у матчі другого туру в групі F на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

На 5-й хвилині гри вже відкрився рахунок. Браян Броббі замкнув простріл від Коді Гакпо та вніс м'яч у сітку воріт шведського голкіпера Крістофера Нордфельдта.

Шведи намагалися відповісти, Віктор Дьокереш міг відновити паритет, проте воротар "помаранчевих" не дав цьому статися та виніс "шкіряного" із правого кута воріт.

Проте вже на 17-й хвилині Броббі оформив дубль. Дензел Думфріс вирізав передачу у штрафний майданчик, а 24-річному нападнику знову вдалося її замкнути.

Підопічні Грема Поттера пішли в атаку. Мали свої моменти Дьокереш та Ясін Туре, але реалізувати їх не вдалося. Густаф Лагербільке забив м'яч, але його скасували через офсайд. Перший тайм закінчився за переваги команди Роналда Кумана.

Другу 45-хвилинку нідерландці завдали переможного тону з перших хвилин. Гакпо розписався у порожніх воротах шведів вже на 48-й хвилині. Другий асист Думфріса, до речі.

Оговтатися шведам "летючі голландці" не дали можливості. Гакпо вже через 7 хвилин переграв захисника та голкіпера "скандинавів" та відправив м'яч у сітку воріт. На рахунку Гакпо дубль, а шведи "горіли" із рахунком 0:4.

Ентоні Еланга на 59-й хвилині забив м'яч престижу. 24-річний нападник використав передачу Александеру Ісака та вийшов сам на сам з воротарем. Згодом, шанс був у Ісака, але рахунок гри від цього не змінився.

Під завісу гри досвідчений нападник Нідерландів Мемфіс Депай віддав асист на Саммервіла, який з лінії штрафного майданчика більярдним ударом пробив ворота суперника.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група F, 2-й тур, 20 червня

Нідерланди – Швеція 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Броббі, 2:0 – 17 Броббі, 3:0 – 47 Гакпо, 4:0 – 54 Гакпо, 4:1 – 59 Еланга, 5:1 – 89 Саммервілл

Зауважимо, що до цього Нідерланди та Швеція зустрічалися на чемпіонатах світу лише один раз – у 1974 році матч завершився внічию (0:0). Тож цей результат став дебютною перемогою Нідерландів над Швецією в історії мундіалів.

Також національна команда Нідерландів встановила одноосібний рекорд чемпіонатів світу, зігравши 14 матчів поспіль без поразок в основний час.

Після цієї гри нідерландці посіли перше місце у групі, а "скандинави" потрапили на другу позицію.

Нагадаємо, у стартовому турі Швеція перемогла Туніс, а Нідерланди втратили перемогу над Японією.