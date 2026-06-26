Японія зіграла внічию зі Швецією, Туніс поступився Нідерландам у 3-му турі ЧС-2026

Збірна Японії розписала бойову нічию зі Швецією, а Нідерланди переграли Туніс у межах третього туру групового етапу чемпіонату світу 2026-го року.

Перший тайм між Японією та Швецією пройшов в обережній боротьбі з мінімумом гострих моментів. Обом наставникам довелося вносити корективи в гру ще до перерви через вимушені заміни: у шведів через травму поле залишив Ісак Г'єн, а у японців – Ко Ітакура.

Найближчим до взяття воріт у перші 45 хвилин був Кейто Накамура, проте з його ударом у нижній кут впорався шведський воротар Якоб Відель-Сеттерстрем.

Основні події розгорнулися у другій половині зустрічі. На 56-й хвилині збірна Японії вийшла вперед: Ріцу Доан асистував Дайзену Маеді, який точно пробив у нижній лівий кут. Швеція відігралася за шість хвилин – Ентоні Еланґа відгукнувся на передачу Віктора Дьокереша і поцілив під ліву стійку.

У кінцівці поєдинку шведи влаштували справжній штурм воріт суперника. На 93-й та 94-й хвилинах Ентоні Еланґа та Александр Ісак мали нагоди вирвати перемогу для своєї команди, проте голкіпер японців Дзьон Судзукі здійснив два поспіль ефектні сейви. Матч завершився внічию 1:1.

У підсумку матча Японія продовжила свою безпрограшну серію на чемпіонатах світу до 5 матчів поспіль, ставши лише другою азійською збірною в історії після Південної Кореї, яка мала 6 безпрограшних ігор у між 1998 та 2002 роками. Також слідом за домашнім ЧС-2002, збірна Японії вдруге у своїй історії завершила груповий раунд мундіалю без жодної поразки (1 перемога та 2 нічиї).

Водночас шведська збірна зберегла статус непереможної у матчах проти представників Азії на чемпіонатах світу (2 перемоги, 2 нічиї). Також Швеція після виграшу 5:1 проти Тунісу та поразки 1:5 від Нідерландів стала лише другою командою в історії ЧС, яка на одному турнірі і вигравала, і програвала матч із різницею щонайменше у 4 м'ячі. Перший такий випадок теж був зі Швецією – у 1938 році.

У паралельному матчі Туніс – Нідерланди поєдинок розпочався для африканської команди з катастрофи. Уже на 3-й хвилині півзахисник Тунісу Еліс Шкірі невдало зрізав м'яч у власні ворота, вивівши "помаранчевих" уперед. За чотири хвилини Нідерланди подвоїли перевагу: Вірджил ван Дейк віддав витончений пас у штрафний майданчик, а Брайан Броббі влучним ударом в один дотик зробив рахунок 2:0.

На початку другого тайму Туніс зумів повернути інтригу. На 54-й хвилині Хазем Мастурі вистрибнув вище за всіх під час розіграшу кутового та головою відправив м'яч у сітку воріт Барта Вербрюггена. Арбітриня Катя Мендоса скористалася допомогою системи VAR для перевірки можливого фолу, проте взяття воріт було підтверджено.

Нідерландці швидко оговталися і на 62-й хвилині відновили перевагу у два м'ячі – Ян Паул ван Хекке ідеально замкнув подачу з кутового, поціливши точно в праву "дев'ятку".

Трохи згодом Рейндерс міг зробити рахунок розгромним, але його потужний удар з межі штрафного майданчика прийняла на себе поперечина. У кінці зустрічі Рональд Куман провів серію тактичних замін, спокійно довівши матч до переможного фіналу – 3:1.

За підсумками матчу Нідерланди оновили власний світовий рекорд, не програючи в основний час на чемпіонатах світу вже 15 поєдинків поспіль.

Водночас попри поразку, Туніс уникнув унікального ганебного досягнення – команда не стала першою командою в історії ЧС, яка програла три матчі поспіль із різницею 4+ голи. Проте Туніс лишається четвертою командою ЧС, яка програла 2 матчі поспіль із різницею понад 4+ забитих м'ячі.

Без досягнення залишився і форвард Нідерландів Коді Гакпо, який провів на полі 84 хвилини, проте пішов із поля без забитого м'яча. Він залишився співвласником національного рекорду групових етапів разом із Робіном ван Персі (по 5 голів).

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, група F

26 червня

Японія – Швеція 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 56 Маеда, 1:1 – 62 Еланґа

Туніс – Нідерланди 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Шкірі (автогол), 1:1 – 7 Броббі, 2:1 – 54 Мастурі, 2:2 – ван Хекке

За підсумками групового етапу гарантовано вийшли до 1/32 фіналу світової першості Нідерланди та Японія. Швеція буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. А Туніс вилетів з турніру.

Нагадаємо, що в першому турі Нідерланди розписали з Японією бойову нічию 2:2, а Швеція розгромила Туніс 5:1.

У другому турі нідерландці перемогли шведів 5:1, а японці виграли у тунісців 4:0.