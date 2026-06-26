Я дуже хотів сьогодні перемогти: Еланґа – про нічию з Японією на ЧС-2026
Ентоні Еланґа
ФК Ньюкасл
Нападник збірної Швеції Ентоні Еланґа поділився емоціями від бойової нічиї у поєдинку проти Японії в третьому турі чемпіонату світу-2026.
Його слова наводить ФІФА.
"Я дуже хотів сьогодні перемогти, але, думаю, зрештою і одного очка нам цілком достатньо. І знаєте, я справді пишаюся всією командою, а особливо нашим голкіпером Якобом (Відель-Сеттерстремом – прим), який сьогодні увійшов у гру. Як на мене, він провів просто приголомшливий матч".
Нагадаємо, що після матчу Японія – Швеція Еланґа отримав нагороду найкращого гравця.
Зазначимо, що за підсумками групового етапу Швеція буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце.
Напередодні в першому турі Швеція розгромила Туніс 5:1, а в другому – шведів розгромили нідерландці 5:1.