Я дуже хотів сьогодні перемогти: Еланґа – про нічию з Японією на ЧС-2026

Нападник збірної Швеції Ентоні Еланґа поділився емоціями від бойової нічиї у поєдинку проти Японії в третьому турі чемпіонату світу-2026.

Його слова наводить ФІФА.

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"Я дуже хотів сьогодні перемогти, але, думаю, зрештою і одного очка нам цілком достатньо. І знаєте, я справді пишаюся всією командою, а особливо нашим голкіпером Якобом (Відель-Сеттерстремом – прим), який сьогодні увійшов у гру. Як на мене, він провів просто приголомшливий матч".

Нагадаємо, що після матчу Японія – Швеція Еланґа отримав нагороду найкращого гравця.

Зазначимо, що за підсумками групового етапу Швеція буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце.

Напередодні в першому турі Швеція розгромила Туніс 5:1, а в другому – шведів розгромили нідерландці 5:1.