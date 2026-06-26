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Я дуже хотів сьогодні перемогти: Еланґа – про нічию з Японією на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 26 червня 2026, 06:36
Я дуже хотів сьогодні перемогти: Еланґа – про нічию з Японією на ЧС-2026
Ентоні Еланґа
ФК Ньюкасл

Нападник збірної Швеції Ентоні Еланґа поділився емоціями від бойової нічиї у поєдинку проти Японії в третьому турі чемпіонату світу-2026.

Його слова наводить ФІФА.

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"Я дуже хотів сьогодні перемогти, але, думаю, зрештою і одного очка нам цілком достатньо. І знаєте, я справді пишаюся всією командою, а особливо нашим голкіпером Якобом (Відель-Сеттерстремом – прим), який сьогодні увійшов у гру. Як на мене, він провів просто приголомшливий матч".

Нагадаємо, що після матчу Японія – Швеція Еланґа отримав нагороду найкращого гравця.

Зазначимо, що за підсумками групового етапу Швеція буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. 

Напередодні в першому турі Швеція розгромила Туніс 5:1, а в другому – шведів розгромили нідерландці 5:1.

Збірна Швеції з футболу Ентоні Еланга

Збірна Швеції з футболу

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