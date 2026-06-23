Норвегія завдяки дублю Голанда втримала перемогу над Сенегалом на ЧС-2026

Збірна Норвегії 23 червня обіграла Сенегал у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч закінчилася з рахунком 3:2.

Вже на старті матчу господарі могли швидко повести у рахунку, якби з ударом головою від Аєра не впорався голкіпер африканської збірної.

Ще через 10 хвилин вперше у зустрічі пристрілку провів Едегор – вище воріт Менді.

У середині першого тайму уболівальники знову побачили дуель між Едегором та Менді, з якої переможцем вийшов воротар Сенегалу.

Однак на 43-й хвилині Менді не зміг вчергове врятувати свої володіння від пропущеного голу. Педерсен скористався помилкою захисника та відкрив рахунок у матчі 1:0.

У компенсований час до першої половини зустрічі міг забивати Голанд. Ерлінг у притаманному для себе стилі найкраще зіграв на другому поверсі та головою пробив у правий нижній кут воріт. Менді продемонстрував шалену реакцію та потягнув постріл нападника суперника.

Із мінімальною перевагою норвежців на табло команди пішли на перерву.

Після відпочинку господарі швидко подвоїли свою перевагу. Рахунок на табло 2:0 зробив Голанд із передачі Едегора.

Майже одразу чудовий момент змарнували гості. Нюланд потягнув удар головою від Джексона. Одразу наступна атака сенегальців стала гольовою. Сарр відмінно зняв павучка із дев'ятки норвезьких воріт – 2:1.

Рахунок 2:1 протримався рівно 5 хвилин. На 58-й Голанд із передачі Берга переграв голкіпера та оформив дубль у матчі – 3:1. Ерлінг забив свій четвертий м'яч на поточному Мундіалі. Він став першим норвежцем, який забив у двох поспіль матчах чемпіонату світу.

На 75-й хвилині Гує впав у штрафному майданчику Норвегії, апелюючи про фол зі сторони суперника. Але суддя проігнорував усі старання сенегальця.

Вже у компенсований до гри час Сарр скоротив відставання своєї команди до мінімуму – 3:2.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Норвегії, яка разом із Францією гарантувала собі вихід до плейоф ЧС-2026. Сенегал вперше у своїй історії стартував на Мундіалі з двох поспіль поразок.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 2-й тур, квартет I

Норвегія – Сенегал 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Педерсен, 2:0 – 48 Голанд, 2:1 – 53 Сарр, 3:1 – 58 Голанд, 3:2 – 90+3 Сарр

Відеоогляд матчу Норвегія – Сенегал

Норвегія та Франція, яка обіграла Ірак (3:0), набрали по 6 балів у квартеті I. Сенегал та Ірак після двох турів не здобули жодного пункту, посідаючи третю та четверту сходинки групи відповідно.

У заключному турі групового етапу норвежці поборються з французами за право стати найкращою збірною квартету. Поєдинок відбудеться 26 червня о 22:00 (за київським часом). А от Сенегал у цей же день та час зіграє з Іраком.