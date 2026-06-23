Франція з дублем Мбаппе розгромила Ірак та вийшла у плейоф ЧС-2026

У ніч проти 23 червня збірна Франція без проблем обіграла Ірак у межах другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок закінчився розгромною перемогою "Ле Бльо" з рахунком 3:0.

Вже на старті матчу Дайот Упамекано завалився на газон у штрафному майданчику суперника. Однак усі апеляції французького захисника були проігноровані головним арбітром гри.

Після стартової 10-хвилинки за справу взявся Кіліан Мбаппе. Форварду мадридського Реала вдався розкішний удар з меж штрафного майданчика після передачі Майкла Олісе. Мбаппе вразив лівий кут воріт гостей, відкривши рахунок у поєдинку 1:0.

До кінця першого тайму активність французів не була конвертована у другий результативний удар. Цікаво, що у першій половині зустрічі підопічні Дідьє Дешама лише одного разу влучали у лощину воріт Басіла (із семи ударів).

Початок другого тайму був солідно відкладений через погані погодні умови. Після понад 2-годинної перерви поєдинок таки було відновлено.

Попри незаплановано довгу паузу, французи активніше вступили у гру. На 54-й хвилині Мбаппе оформив дубль, наздогнавши колишнього нападника збірної Німеччини Мірослава Клозе у рейтингу найкращих бомбардирів в історії Мундіалів – 2:0.

Ще через 12 хвилин свій перший гол в історії чемпіонату світу забив Усман Дембеле, який довів рахунок до розгромного 3:0. Володар золотого м'яча-2025 відзначився за системою "гол плюс пас".

У середині тайму Алі Аль-Хамаді пробив поруч із правою стійкою воріт Меньяна. А вже через 4 хвилини Мбаппе опинився на газоні у штрафному майданчику суперника, вимагаючи пенальті. Але суддя відхилив усі апеляції Кіліана.

До фінального свистка Франція не припиняла атакувати. Наприкінці матчу Мбаппе змарнував ще одну чудову нагоду. Басіл впевнено забрав м'яч до рук після удару Кіліана.

Збірна Франції переконливо обіграла Ірак та достроково гарантувала собі вихід у плейоф ЧС-2026.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 2-й тур, квартет I

Франція – Ірак 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Мбаппе, 2:0 – 54 Мбаппе, 3:0 – 66 Дембеле

Франція очолила квартет I, набравши максимальні 6 балів. Ірак із "бубликом" прогнозовано замикає групу.

Таблиця1

Груповий етап поточного Мундіалю "Ле Бльо" завершить грою проти Норвегії. Поєдинок запланований на 26 червня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).