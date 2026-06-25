Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Мексики виграла групу на ЧС-2026, здобувши всі перемоги без пропущених голів: коли таке було востаннє

Денис Іваненко — 25 червня 2026, 07:02
Збірна Мексики виграла групу на ЧС-2026, здобувши всі перемоги без пропущених голів: коли таке було востаннє
Збірна Мексики з футболу
Getty Images

Збірна Мексики на домашньому чемпіонаті світу завершила груповий етап, здобувши три перемоги.

Вона стала першою командою із 2018 року, яка не втрачала очки на цій стадії. Також мексиканці не пропустили при цьому жодного гола.

Востаннє подібне досягнення підкорялось Уругваю. Він на ЧС-2018 виграв усі три поєдинки з балансом голів 5:0.

Для "Ель Трі" це перший випадок в історії, коли вони набрали максимум залікових балів. Вони стали переможцями квартету, у якому були також збірні ПАР, Південної Кореї та Чехії.

Читайте також :
Визначилась перша пара плейоф чемпіонату світу-2026
Чемпіонат світу-2026 з футболу збірна Мексики з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Визначилась перша пара плейоф чемпіонату світу-2026
Еквадор – Німеччина: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026
Мексика зганьбила Чехію, Південна Африка обіграла Південну Корею на ЧС-2026
Зараз ми граємо як команда: Анчелотті – про вихід Бразилії у плейоф ЧС-2026
Півзахисник збірної Шотландії – про поразку від Бразилії на ЧС-2026: Нам забракло якості

Останні новини