Збірна Мексики виграла групу на ЧС-2026, здобувши всі перемоги без пропущених голів: коли таке було востаннє

Збірна Мексики на домашньому чемпіонаті світу завершила груповий етап, здобувши три перемоги.

Вона стала першою командою із 2018 року, яка не втрачала очки на цій стадії. Також мексиканці не пропустили при цьому жодного гола.

Востаннє подібне досягнення підкорялось Уругваю. Він на ЧС-2018 виграв усі три поєдинки з балансом голів 5:0.

Для "Ель Трі" це перший випадок в історії, коли вони набрали максимум залікових балів. Вони стали переможцями квартету, у якому були також збірні ПАР, Південної Кореї та Чехії.