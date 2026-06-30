Сенсаційний виліт Німеччини, камбек Бразилії, Марокко вибило Нідерланди: підсумки 19-го дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу 2026 з футболу тривають матчі 1/16 фіналу. У 19-й ігровий день відбулися ще три поєдинки на виліт. Бразилія не без проблем обіграла Японію, Парагвай вибив одного з фаворитів турніру – Німеччину, а Марокко вдруге поспіль виграло серію пенальті на чемпіонатах світу.

Результати 19-го ігрового дня ЧС-2026

Понеділок, 29 червня

Вівторок, 30 червня

Бразилія з камбеком обіграла Японію

Ігрову програму дня відкрив поєдинок на "NRG-Стедіум" у Г'юстоні, де зустрічалися п'ятиразовий чемпіон світу збірна Бразилії та одна з найсильніших команд Азії – Японія.

Поєдинок не виявився легкою прогулянкою для підопічних Карло Анчелотті. На 29-й хвилині японець Сано скористався помилкою Данило у центрі поля, протащив м'яч до штрафного майданчика та влучно пробив здалеку повз Аліссона.

Перерва пішла на користь "пентакампіонів". Підопічні Анчелотті відіграли на 56-й хвилині, коли Каземіро з кількох метрів головою замкнув передачу Габріеля.

Усе вирішилося у компенсований час. Під час однієї з останніх атак бразильців Бруно знайшов пасом Мартінеллі, який більярним ударом поставив остаточну крапку в матчі.

Відеоогляд матчу Бразилія – Японія

Японія вп'яте в історії вилетіла на першій стадії плейоф чемпіонату світу.

Найкращим гравцем матчу визнали автора першого голу у складі Бразилії Каземіро. До слова, півзахисник став другим найстаршим автором голу за збірну Бразилії на чемпіонатах світу.

Your votes are in – Casemiro is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/4eqc45OHwL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026

У 1/8 фіналу команда Анчелотті зустрінеться з переможцем пари Кот-д'Івуар – Норвегія. Матч відбудеться 5 липня.

Парагвай порушив успішну серію Німеччини

Головною сенсацією перших матчів 1/16 фіналу стала перемога Парагваю. Підопічні Юліана Нагельсмана першими пропустили м'яч. На 42-й хвилині зустрічі півзахисник "гуарані" Хуліо Есенсіо скористався безпорадністю захисту "Бундестіму" та головою відправив м'яч повз розгубленого Ноєра.

На початку другого тайму Німеччина відновила статус-кво. На 54-й хвилині зустрічі Вірц зробив ювелірну передачу на Гаверца, який головою підправив траєкторію польоту м'яча.

Залишок ігрового часу "Бундестім" провів в атаках. Втім, навіть після екстратаймів рахунок на табло не змінився. Усе вирішила перша на ЧС-2026 серія пенальті. Футболісти Парагваю були влучнішими та з рахунком 4:3 вибили одного з претендентів на медалі.

Відеоогляд матчу Німеччина – Парагвай

Німеччина не змогла продовжити успішну серію з чотирьох перемог у серії пенальті на Мундіалях, яка тривала з 1982 року.

Чемпіони світу-2014 втретє поспіль не змогли пробитися до 1/8 фіналу. Натомість Парагвай продовжить боротьбу за трофей.

Воротар "гуарані" Орландо Хіль став найкращим гравцем матчу. У серії пенальті він відбив удари Гаверца та Вольтемаде.

4 липня у 1/8 фіналу Парагвай зустрінеться з переможцем протистояння Франція – Швеція.

Марокко вибило Нідерланди у серії пенальті

Пара Нідерланди – Марокко вважалася найсильнішою на стадії 1/16 фіналу. Обидві збірні в рейтингу ФІФА посідають восьме та сьоме місця відповідно.

Бронзові призери попереднього чемпіонату світу володіли перевагою, але першими пропустили м'яч. На 72-й хвилині під час стрімкої контратаки на ударній позиції опинився Гакпо, який скористався своїм шансом. Після забитого голу нападник не стримав емоцій, адже напередодні його кохана Ноа ван дер Бей повідомила про втрату дитини.

Коді Гакпо (в центрі) Getty Images

На першій компенсованій хвилині основного часу футболісти Марокко зрівняли рахунок. Центральний захисник "Атлаських левів" Ісса Діоп перевів гру в овертайм.

У додатковий час жодній з команд не вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Доля путівки до 1/8 фіналу вирішилася в серії пенальті.

Футбольна фортуна посміхнулася підопічним Мохамеда Уахбі, які виявилися стійкішими до психологічного тиску. "Атлаські леви" вдруге поспіль виграли серію пенальті на чемпіонатах світу. На "бронзовому" Мундіалі-2022 марокканці у 1/8 фіналу пройшли Іспанію.

Центрального захисника збірної Марокко Іссу Діопа визнали найкращим гравцем матчу. Саме він на першій компенсованій хвилині основного часу забив рятівний гол, який перевів гру в овертайм.

Issa Diop takes the honours as your Superior Player of the Match. ✨



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/ZeBt57k0tU — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026

У 1/8 фіналу ЧС-2026 Марокко зіграє проти Канади. Матч відбудеться 4 липня. Нідерланди ж завершили свої виступи на турнірі.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Після перших матчів 1/16 фіналу змін у топ-5 бомбардирів ЧС-2026 не відбулося. Лідерство з 6-ма голами продовжує утримувати аргентинець Ліонель Мессі.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 6 голів (3 матчі)

2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 4 голи (3 матчі)

3. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (3 матчі)

4. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 голи (3 матчі)

5. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 4 голи (2 матчі)

Що далі на ЧС-2026?

Наступного ігрового дня відбудуться ще три матчі 1/16 фіналу. Кот-д'Івуар зустрінеться з Норвегією, Франція проти Швеції, а в латиноамериканському дербі путівку до 1/8 фіналу розіграють Мексика та Еквадор.