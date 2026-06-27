Швеція втратила основного захисника до кінця ЧС-2026

Центральний захисник Аталанти Ісак Гін більше не допоможе збірній Швеції на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

Гін отримав травму біцепса стегна правої ноги в матчі третього туру групового етапу проти Японії (нічия 1:1) і був замінений ще до перерви. Травма виявилася достатньо серйозною для того, щоби 27-річний захисник втратив усі шанси зіграти у плейоф ЧС-2026.

Найближчим часом Гін повернеться в Бергамо, де пройде більш детальне медичне обстеження у розташуванні Аталанти.

Гін виходив у основі збірної Швеції на всі три матчі групового етапу ЧС-2026. Проти Тунісу та Нідерландів він провів на полі всі 90 хвилин.

Швеція посіла 3 місце в своїй групі проте вже гарантувала собі вихід у 1/16 фіналу, де 1 липня зіграє проти Франції.