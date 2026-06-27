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Швеція втратила основного захисника до кінця ЧС-2026

Олег Дідух — 27 червня 2026, 17:57
Швеція втратила основного захисника до кінця ЧС-2026
Ісак Гін
Getty Images

Центральний захисник Аталанти Ісак Гін більше не допоможе збірній Швеції на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

Гін отримав травму біцепса стегна правої ноги в матчі третього туру групового етапу проти Японії (нічия 1:1) і був замінений ще до перерви. Травма виявилася достатньо серйозною для того, щоби 27-річний захисник втратив усі шанси зіграти у плейоф ЧС-2026.

Найближчим часом Гін повернеться в Бергамо, де пройде більш детальне медичне обстеження у розташуванні Аталанти.

Гін виходив у основі збірної Швеції на всі три матчі групового етапу ЧС-2026. Проти Тунісу та Нідерландів він провів на полі всі 90 хвилин.

Швеція посіла 3 місце в своїй групі проте вже гарантувала собі вихід у 1/16 фіналу, де 1 липня зіграє проти Франції.

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