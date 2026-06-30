Франція – Швеція: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Франції та Швеції.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідьє Дегама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,30. Нічия – 6,00. Виграш "синьо-жовтих" – 9,50.

Прохід французів до наступної стадії турніру – 1,14. На те, що шведи проб'ються до 1/8 фіналу – 6,00.

Протистояння відбудеться 1 липня на "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з Парагваєм. Він пробився до цієї стадії, сенсаційно перегравши Німеччину в серії пенальті.

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