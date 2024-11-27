Надії на Мандзина та Дмитренко, нова тренерка і зміни в правилах. Прев'ю біатлонного сезону

Дочекалися! Вже цього тижня стартує новий біатлонний сезон-2024/25. 28 листопада відбудуться перші гонки Кубку IBU, а в останній день завершального місяця осені змішаними естафетами офіційно розпочнеться боротьба за Кубок світу.

Попереду на нас чекають традиційні 9 етапів Кубку світу, в межах яких буде проведено 58 гонок, а також 12 гонок чемпіонату світу 2025 у швейцарському Ленцергайде.

Кубок IBU, який є другим дивізіоном світового біатлону, включає в себе 48 гонок, розділених на 8 етапів. Крім того, на стику січня і лютого 2025 року в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться чемпіонат Європи – не надто престижний у біатлоні турнір, проте Україна на ньому з року в рік представлена основним складом.

Під час весняно-літньо-осіннього міжсезоння в одному з найцікавіших зимових видів спорту сталося чимало змін. Причому це стосується як правил змагань, так і складів команд. Проте розпочнемо ми все ж зі списку спортсменів, які представлятимуть Україну в наступаючому сезоні.

Чоловіча збірна України

Основна команда: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Богдан Цимбал, Артем Тищенко

Команда Б: Денис Насико, Богдан Борковський, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Сергій Супрун

Чоловіча збірна України з біатлону Федерація біатлону України

За підсумками минулого сезону чоловіча збірна України, посівши 11-те місце в заліку Кубку націй, втратила одну квоту в спринтерських та індивідуальних гонках на Кубку світу з біатлону. Таким чином у сезоні-2024/25 "синьо-жовті" зможуть виставляти максимум чотирьох спортсменів, а не п'ять, як це було раніше.

Нова-стара тренерка

Втрата квоти, звісно ж, розцінюється як невдача, тож вона призвела до того, що словацький фахівець Юрай Санітра пішов у відставку з посади головного тренера чоловічої збірної. Подейкують, деякі біатлоністи були незадоволенні роботою з іноземним тренером. Утім, це явно не стосується капітана команди Дмитра Підручного, який продовжує тренуватися за індивідуальним графіком під керівництвом Санітри. Це й не дивно, адже саме робота з Юраєм дозволила Підручному стати першим і поки єдиним в історії українським чемпіоном світу в чоловічому біатлоні.

Надія Бєлова Федерація біатлону України

Відставка Санітри призвела до того, що вперше за 8 років чоловіча збірна України отримала нового наставника (а точніше, наставницю) – Надію Бєлову. Саме вона в 2016-му поступилася посадою Санітрі, після чого мала успішний досвід роботи з жіночою збірною Польщі та юнацькою командою України. За її плечима вже майже 30 років досвіду тренерської роботи, а під час кар'єри біатлоністки в 1986 році Бєлова стала чемпіонкою світу в естафеті та срібною призеркою у спринті. Тому наші чоловіки, безумовно, в надійних руках.

Втрата одного з лідерів

Для одного з лідерів попереднього десятиліття у чоловічій збірній Артема Прими минулий сезон став останнім на міжнародному рівні. 37-річний біатлоніст продовжить брати участь у чемпіонатах України та, за словами президента Федерації біатлону України Івана Крулька, буде поступово готуватися до тренерської кар'єри. Сташий брат Артема, відомий у минулому біатлоніст Роман Прима, наразі тренує чоловічу команду Б, тож зможе допомогти йому продовжити реалізацію у спорті в дещо іншій ролі.

Артем Прима biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головна надія

Склад чоловічої збірної України на перший етап Кубку світу, що відбудеться з 30 листопада по 8 грудня, визначався зокрема під час відкритої першості Швеції, в якій участь взяли й наші біатлоністи. У короткій індивідуальній гонці сенсаційну перемогу здобув учорашній юніор Віталій Мандзин. 21-річний українець вже має в послужному списку виступи на Кубку світу, в тому числі й потрапляння до залікової зони, проте перемога над основою шведської збірної на чолі з олімпійським чемпіоном та чемпіоном світу Себастьяном Самуельсоном дає великі сподівання на майбутнє.

Віталій Мандзин Sara Damne/BILDBYRÅN

Щодо капітана, то Дмитро Підручний у 33 роки однозначно залишиться одним із найсильніших у нашій команді й продовжуватиме передавати молоді неоціненний досвід. Наскільки добре він виступатиме у майбутньому сезоні спрогнозувати складно. На відміну від решти підопічних Бєлової, Підручний замість Ідре поїхав до Шушена, де проходив відкритий чемпіонат Норвегії. І змагатися з норвежцями Дмитру було складно. Попри бездоганну роботу на вогневих рубежах, досвідчений українець посів 25 місце у спринті, а потім таким же фінішував і в масстарті.

Цілком можливо, що Підручний планує вийти на пік форми ближче до чемпіонату світу, адже це звична концепція для українського біатлону. Тож є сподівання, що Дмитро ще має "розбігтись" і поступово ставатиме швидшим на дистанції. У першому ж триместрі розраховувати на забігання до чільної десятки від нього, зважаючи на все, не варто.

Дмитро Підручний Instagram

Ротація та завдання на сезон

Також у Контіолаїті Надія Бєлова розраховує на Антона Дудченка, Богдана Цимбала та Артема Тищенка. Один із цих біатлоністів їде як запасний, проте гонок на першому розширеному етапі має вистачити для того, аби надати шанс проявити себе усім. Денис Насико, Богдан Борковський, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк та Сергій Супрун розпочнуть сезон на Кубку IBU. Причому "резервісти" стартують на два дні раніше, адже вже 28 листопада на них чекає спринтерська гонка у шведському Ідре.

Новоспечена наставниця в інтерв'ю Чемпіону зазначала, що планує проводити ротацію під час сезону й даватиме кожному, хто добре себе проявить на Кубку IBU, отримати шанс замінити найслабшого з основи й спробувати свої сили серед еліти. Головним завданням на передолімпійський сезон буде повернення квоти в 5 спортсменів, тому у спринтах, індивідуальних гонках та естафетах українці будуть до останнього боротися за кожне місце.

Жіноча збірна України

Основна команда: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Городна, Олександра Меркушина, Анна Кривонос

Команда Б: Лілія Стеблина, Надія Бєлкіна, Любов Кипʼяченкова, Дарина Чалик, Ксенія Приходько, Ірина Петренко

Жіноча збірна України з біатлону Instagram

Жіночу команду продовжує очолювати Микола Зоц. І хоча назвати успішними виступи українок під керівництвом 60-річного фахівця складно, їм, на відміну від чоловічої збірної, все ж вдалося зберегти за собою квоту в 5 біатлоністок, що вже є непоганим досягненням в умовах війни.

Втрата капітана та легіонерки

Багаторічний капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна мала розпочати минулий сезон-2023/24 на рівні змагань Кубка IBU, однак не пробігла жодної гонки через проблеми з колінами. За інформацією Чемпіона, фактично 37-річна спортсменка вже завершила біатлонну кар'єру. Принаймні, на міжнародних змаганнях ми її точно не побачимо. Можливо, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу ще братиме до рук гвинтівку під час чемпіонатів України, але чи так це насправді – покаже лише час.

Олена Підгрушна biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Схожа ситуація з натуралізованою білорускою Дар'єю Блашко. Колись у ній колишнє керівництво ФБУ бачило майбутнього лідера команди й вірило в її медальні перспективи вже на Олімпіаді-2022. Проте проблеми зі здоров'ям не дозволили Блашко реалізувати увесь свій потенціал, через що вона поставила кар'єру на паузу. У 2021-му Дар'я стала бронзовою призеркою чемпіонату світу в естафеті, тому назвати її кар'єру невдалою однозначно не можна. В той же час, навряд чи вона задоволена реалізацією у спорті. Наразі 28-річна Блашко сконцентрувалася на особистому житті.

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З позитивного: склад збірної омолодився, чимало молодих спортсменок отримали свій шанс закріпитися у збірній. Але чи можуть ці молоді біатлоністки спрогресувати до того рівня, аби стабільно забігати в залікову зону? Покаже, звісно, лише час.

Що з Джимою?

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима до нового сезону переважно готувалася разом з українською збірною, але за програмою колишнього наставника нашої жіночої команди, словенського фахівця Уроша Велепця. Велепець вже багато років тісно співпрацює з Джимою і знаходить час допомагати їй навіть попри постійну роботу з німецькими спортсменами.

Юлія Джима biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

І якщо вся команда в середині листопада вкочувалася у сезон у шведському Ідре, то Джима виступила на відкритому чемпіонаті Австрії, де показала 14-й результат у спринті та посіла 7-ме місце в індивідуальній гонці. Причому Юлія програвала не лише австрійським біатлоністкам, а й словенкам та болгаркам. Звісно ж, бігла вона, швидше за все, в тренувальному режимі, однак не схоже, що в Контіолахті 33-річна киянка боротиметься за високі місця.

Головна надія

Дуже схоже, що за таких обставин новою лідеркою команди стала 25-річна Христина Дмитренко. Майже 9 років минуло з того часу, як ця спортсменка виграла золоту медаль Юнацьких Олімпійських ігор, після чого пройшла шлях до того, що навіть на Кубку IBU довгий час показувала результати поза заліковою зоною. Здавалося, що її доросла кар'єра дуже скоро може завершитись, фактично не розпочавшись, проте ця дівчина не з тих, хто здається після низки невдач.

У минулому сезоні, Дмитренко вперше потрапила в очки на Кубку світу, і зробила це одразу шість разів. І це не було піком її форми. У лютому на чемпіонаті світу Христина посіла 12-те місце у спринті та фінішувала з 8-м результатом в індивідуальній гонці. Складно сказати, що дозволило продемонструвати такий стрімкий прогрес, однак дуже схоже, що перспективна спортсменка почала значно серйозніше ставитися до біатлону й подорослішала не на словах, а на ділі.

Христина Дмитренко Instagram

Лідерські якості Дмитренко демонструє і нині. На вже згаданих контрольних стартах в Ідре Христина стала 6-ю в короткій індивідуальній гонці, а також зупинилася за крок від медалі у спринті, де програла лише трьом шведкам, у тому числі й реактивній Ельвірі Карін Еберг. Решті українок не вдалося забігти до топ-10 у жодній з гонок чемпіонату Швеції.

Хто ще поїде в Контіолахті

Крім Дмитренко та Джими путівки на Кубок світу отримали сестри Анастасія та Олександра Меркушини, Олена Городна та Анна Кривонос. Причому якщо брати до уваги гонки в Ідре, то Олександра Меркушина виглядає слабшою за Надію Бєлкіну. З іншого боку, Бєлкіній вже 34 роки, а Меркушиній-молодшій лише 19 і вона є майбутнім нашої збірної. До того ж, ми не знаємо результатів інших контрольних гонок.

Так чи інакше, усім біатлоністкам основної команди варто буде з перших гонок доводити своїми результатами, що вони гідні представляти Україну на Кубку світу. Адже спортсменки, які розпочнуть сезон на Кубку IBU, чекатимуть свого шансу й спробують змусити Миколу Зоца звернути на себе увагу. А як мінімум одна з них не поїде в Контіолахті виключно через форс-мажорні обставини.

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Тіньова лідерка

Ірина Петренко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Досвідчена Ірина Петренко в серпні зламала ногу під час тренування та пропустила тривалий термін. Зараз 32-річна срібна призерка чемпіонату світу 2017 поступово відновлюється після травми, тому розпочне сезон на Кубку IBU, однак її амбіції, однозначно, пов'язані з гонками більш високого класу. Цілком можливо, що вже на етапі в Гохфільцені ми її побачимо в основі замість однієї з сестер Меркушиних або Городної.

Решта світу

Менш детально, але все ж розберемо, з чим підходять до сезону найбільш відомі біатлоністи з інших країн. Тим паче, що не всі звичні імена вболівальники зможуть знову побачити на телеекранах та в стартових і фінішних протоколах.

Хто завершив кар'єру

Після завершення чемпіонату світу 2024 про останній сезон у кар'єрі оголосив 33-річний німець Бенедикт Долль. Чемпіон світу 2017 року та дворазовий бронзовий призер Олімпіади розповів, що хоче присвятити більше часу сім'ї та іншим проєктам.

Бенедикт Долль Getty Images

Пішла з біатлону й інша призерка Олімпіади, шведка Муна Брурссон. 33-річна спортсменка, яка стала чемпіонкою Ігор-2022 в естафеті, заявила, що для неї "настав час" попрощатися зі спортивною кар'єрою, яка була "дуже довгою та гарною".

Також заключний сезон у складі збірної Швеції провів 31-річний Пеппе Флемінг. Головні досягнення в його кар'єрі – золото Олімпіади-2018 у чоловічій естафеті, а також бронзова та срібна медалі чемпіонату світу у цій же дисципліні.

Натомість 25-річна шведська біатлоністка Тільда Йоганссон влітку оголосила про повернення до змагань через сім місяців після рішення завершити кар'єру. чемпіонка Кубка IBU 2022/23 пояснила, що потребувала відпочинку через психологічну втому від змагань, однак зрозуміла, що ще не сказала останнього слова в біатлоні.

Тільда Йоганссон Getty Images

Бо вже не лідер?

Головна зірка світового біатлону Йоганнес Бо, який п'ять разів вигравав загальний залік Кубка світу, заявив, що завершить кар’єру після олімпійського сезону-2025/26. Тобто головним фактором, який мотивує його продовжувати виступати, є наступна Олімпіада-2026. Та чи зможе він до того часу залишатися таким швидким?

На відкритому чемпіонаті Швеції Бо-молодший програвав своїм партнерам по команді, зокрема Ветле Крістіансену, Ендре Стрьомсгейму, Вебйорну Соеруму та Мартіну Улдалю (причому останній не потрапив до складу норвежців на етап у Контіолахті). А на Кубку світу ще будуть, як мінімум, потужні французи, шведи та німці. Проте досвід останніх років підказує, що саме норвежці будуть домінувати протягом сезону в табелі про ранги.

Йоганнес Бо Getty Images

Вірер залишається

Дворазова володарка Великого кришталевого глобуса Доротея Вірер достроково завершила сезон-2023/24 через стан здоров’я, повністю пропустивши три березневі етапи. Протягом сезону італійська біатлоністка кілька разів перенесла хворобу, а потім мала респіраторні проблеми та біль у спині. 34-річна спортсменка не виключала, що завершить кар'єру, проте у вересні фанати Доро видихнули з полегшенням, коли прочитали інсайд Чемпіона про її намір виступати у цьому сезоні.

До речі, за словами самої біатлоністки, головною мотивацією продовжувати виступи для неї, як і для Йоганнеса Бо, є майбутня Олімпіада. Тільки для Вірер ця мотивація є подвійною, адже наступні Ігри будуть для неї домашніми – їх прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, а біатлонні гонки відбудуться у всім відомій Антгольц-Антерсельві.

Доротея Вірер Getty Images

Зміни в правилах

Також вже звичним стає те, що біатлон щороку стає не таким, як його звикли бачити. Інколи ці зміни дуже навіть суттєві. Схоже, що

Новий розподіл стартових груп

Міжнародний союз біатлоністів вирішив, що видовищність біатлону має бути збільшена. Задля цього була змінена система присвоєння стартових номерів для учасників гонок. Тепер сильні світу цього починатимуть спринт та індивідуальну гонку у визначених стартових групах залежно від рейтингу на Кубку світу, а не за вибором стартової групи. Топ-15 поточного загального заліку Кубку світу стартуватимуть під номерами від 46 до 75.

Ба більше, найкращі спортсмени з кожної країни, які не входять до топ-30, відкриватимуть змагання. Результат їм точно не гарантовано, а от увага телекамер та глядачів – сто відсотків. До сьогоднішнього дня "монстри" обирали групу, а місце в ній визначав жереб. Тобто, умовний Йоганнес Бо разом зі штабом визначили, що у ході гонки, згідно з прогнозом, припікатиме зимове сонечко, траса буде топитись. Навіщо ризикувати, місити кашу – тому й заявились в першу групу, а під яким саме номером – то вже другорядне.

Зірки світового біатлону від такого новаторства, м'яко кажучи, не в захваті, адже їм, на папері, буде складно стабільно боротися за медалі. Для їхніх менш зіркових колег такі зміни є шансом частіше боротися за високі місця, тому переважна більшість із них підтримують це рішення. Сподіваємось, що воно допоможе й українцям, які через зрозумілі всім обставини останніми роками не хапають зірок з неба.

Підвищення призових

Відтепер біатлоністи зароблятимуть більше, адже загальний призовий фонд на новий сезон становитиме рекордні 9,367 мільйона євро. Призові для спортсменів, які посіли перше та друге місця в особистих перегонах на етапах Кубка світу, залишаться незмінними – €15 000 та €12 000 відповідно.

Getty Images

Розмір призових збільшився для спортсменів, які посядуть третє та четверте місця, до €10 000 та €8000 відповідно. Крім того, в новому сезоні запроваджено новий бонус у розмірі €2000 для біатлоніста, який показав найкращий час у гонках переслідування.

На чемпіонаті світу золота медаль, як і раніше, оцінюватиметься в €25 000, призові за срібло збільшаться з €19 000 до €20 000, а за бронзу з €14 000 до €15 000. На ЧС-2025 буде розіграно загалом €144 250 призових, що приблизно на 2,5% більше, ніж торік.

Для порівняння, у сезоні-2023/24 загальний призовий фонд IBU склав €9,1 млн, з яких фонд чемпіонату світу – близько €1,5 млн, а ще €5 млн було витрачено на Кубок світу. У сезоні-2022/23 IBU виплатив біатлоністам близько €8,8 млн, а в сезоні-2021/22 – менше ніж €6 млн.

Скасування лідерських бібів на чемпіонаті світу

Також були скасовані жовтий, червоний та синій лідерські біби на чемпіонатах світу. Починаючи з 2025 року в гонках чемпіонату світу будуть лише звичайні біби, а також один-єдиний золотий, у якому виступатиме чинний чемпіон дисципліни.

Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці в жовтому бібі лідера загального заліку Кубку світу Getty Images

Тимчасове, яке стає постійним

Не може не тішити, що IBU зберіг відсторонення російських та білоруських спортсменів, яке було накладене з початком повномасштабного російського вторгнення до України. Це означає, що біатлоністи збірних Росії та Білорусі пропускатимуть початок олімпійського відбіркового циклу до Ігор-2026 в Італії, який братиме відлік зі стартового етапу Кубку IBU у шведському Ідре. А там і до пропуску зимової Олімпіади рукою подати...

Де дивитися

В Україні офіційним транслятором біатлону залишається Суспільне мовлення. Усі гонки Кубку світу та чемпіонату світу в прямому етері мають показати телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

На жаль, IBU вирішив відмовитись від відеотрансляцій Кубка IBU у цьому сезоні, оскільки вони не користувалися великою популярністю в попередні роки.

Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок Кубку світу та чемпіонату світу.

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Денис Шаховець, Чемпіон